Томаты черри из провинции Хэбэй

Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта / Синьхуа / — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.

Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.

Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.

Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.

Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.

Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.

Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.

Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.