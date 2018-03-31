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Томаты черри из провинции Хэбэй
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Томаты черри из провинции Хэбэй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.
Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.
Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.
Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.
Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.
Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.
Уезд Наньхэ /пров. Хэбэй/, 30 марта /Синьхуа/ — В уезде Наньхэ /провинция Хэбэй, Северный Китай/ уже начали созревать томаты черри, выращиваемые сельскохозяйственной научно-технической компанией. Первые партии уже собрали и отправили на рынок. Местные томаты черри — это новый сорт томатов, привезенный из Европы.
Плоды на ветви расположены в определенном порядке, они сферической формы, обладают ярким цветом, размером с шарик для пинг-понга, вкус кисло-сладкий, сбалансированный. Эти томаты устойчивы к перевозке и хранению.
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