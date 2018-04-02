Гороскоп для взрослых и детей на неделю со 2 по 8 апреля

На неделе со 2 по 8 апреля супруги будут часто ревновать друг друга, причем не только к кому-то постороннему, но и к отпрыскам, однако при этом им сообща удастся решить многие вопросы, связанные с устройством быта. Детки же станут самовольничать, шалить в открытую и исподтишка, к тому же они подсознательно перенесут модель отношений в семье во взаимодействие со сверстниками.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вы, скорее всего, обзаведетесь каким-то хобби, которое благотворно скажется на семейном микроклимате.

Возможно, ваше новое увлечение будет связано со здоровым образом жизни, и вы постепенно втянете в него своих близких.

Кроме того, в середине данного периода вы, вероятно, попытаетесь что-то изменить в сексуальном общении с мужем. А еще вам предстоит приобщить чадо к чему-то такому, чем вы сами с удовольствием занимаетесь буквально с детства.

Маленькие Овны ради какой-то своей цели будут готовы пожертвовать тем, что ранее считали важным. Постарайтесь этого не допустить: жертва окажется напрасной, более того, даже вредной для какого-то аспекта существования или развития чада.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 6.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе муж может отказать вам в какой-то просьбе, так или иначе подразумевающей трату денег.

Не настаивайте на своем в момент отказа, вернитесь к этой теме через несколько дней, и тогда, скорее всего, вы получите желаемое.

Кроме того, есть вероятность, что вам предстоит самостоятельно решать какой-то вопрос, в котором ваш благоверный окажется несостоятельным. А еще вам, возможно, придется отговаривать ребенка от какого-то нерационального поступка.

Маленькие Тельцы могут внезапно пригласить в гости кого-то из тех сверстников, с которыми раньше враждовали. Вероятно, таким образом ваше чадо решит наладить отношения с человеком, который ему для чего-то нужен.

Удачные дни: 2, 6.

Неудачные дни: 3.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе у вас появится шанс что-то изменить в отношениях с мужем, но для этого, скорее всего, придется выходить из зоны комфорта.

Решитесь потерпеть временные неудобства или пережить не очень приятный разговор — добьетесь потрясающих результатов.

Кроме того, вам предстоит чему-то учить ребенка, и это тоже вряд ли будет легко, так как сначала придется убеждать его в необходимости обучения и на каких-то примерах доказывать, что полученные навыки ему потом пригодятся в жизни.

Маленькие Близнецы будут лениться больше обычного, так что их родителям предстоит отыскать новые мощные мотивации, чтобы подтолкнуть деток этого знака к тем или иным действиям.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы можете неожиданно получить от мужа какой-то достаточно дорогостоящий подарок. Правда, велика вероятность, что он окажется утилитарным и будет предназначен для ведения хозяйства.

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит разрешить ребенку нечто такое, что ранее вы жестко запрещали.

Возможно, вы поймете, что он уже достаточно подрос и больше не рискует чем-то себе навредить, или осознаете, что лучше дать разрешение и проконтролировать, чем провоцировать на непослушание.

Маленькие Раки сами освоят какое-то бытовое занятие, желая порадовать родителей. Однако не исключено, что вы, вместо того чтобы похвалить чадо, отругаете его за самодеятельность. Будьте дальновиднее и не пресекайте созидательных порывов.

Удачные дни: 2, 5.

Неудачные дни: 3, 7.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе есть вероятность каких-то бытовых поломок, которые повлекут за собой не только дополнительные расходы, но и конфликт с мужем.

Не исключено, что он обвинит вас в «косорукости» и откажется тут же покупать аналог сломавшейся вещи, так что вам придется либо самостоятельно, на свои средства, приобретать подобный предмет, либо одалживать на него деньги у родственников или знакомых.

Кроме того, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с зубками ребенка.

Маленькие Львы затеют нечто совсем для себя новое. Поддержите чадо, даже если считаете, что ему рановато этим заниматься, пусть лучше экспериментирует под вашим руководством, чем самостоятельно и втихаря.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 7.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе появятся новые варианты развития супружеских отношений.

Главное — сделать правильный выбор, чтобы максимально продуктивно использовать благоприятные возможности.

Кроме того, вам, скорее всего, предстоит вкладывать в голову чада те знания и умения, которыми вы сами владеете на должном уровне; постарайтесь построить процесс обучения таким образом, чтобы ребенок самостоятельно делал нужные выводы, а не пользовался вашими, уже готовыми выкладками.

Маленькие Девы могут затеять ссору с кем-то из сверстников. Причем не исключено, что ваше чадо не побоится пойти сразу против двоих, чтобы отстоять какое-то свое мнение или не отдавать им блага, которые считает своими.

Удачные дни: 4.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе ваше чадо может вмешаться в ваши взаимоотношения с мужем и какими-то своими высказываниями спровоцировать супружескую ссору.

Не исключено, что ребенку покажется, что он не должен утаивать от папы какие-то сведения, которые вы предпочли бы скрыть от благоверного.

Кроме того, есть вероятность, что как-то не так пойдет какое-то бытовое дело, и вы будете вынуждены обращаться за помощью к человеку, которого обычно стараетесь держать подальше от своей семьи.

Маленькие Весы, возможно, попытаются что-то изменить в своем распорядке, чтобы облегчить себе жизнь или высвободить время для занятий, не санкционированных родителями. Прежде чем поставить ребенка на место, подумайте: может, он в чем-то прав.

Удачные дни: 6, 7.

Неудачные дни: 3, 8.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вы можете демонстративно разорвать соглашение, которое регламентировало какие-то аспекты взаимоотношений с мужем.

Возможно, вы решите, что пришла пора что-то менять в супружеской жизни и что какие-то ранее достигнутые договоренности себя изжили.

Ваш поступок, скорее всего, станет причиной крупной ссоры, поэтому сначала подумайте, стоит ли провоцировать конфликт и злить супруга, так как сейчас крайне неподходящее время для семейных разборок.

Маленькие Скорпионы получат великолепные результаты в деле, которым занимаются уже достаточно давно, но раньше — без особого успеха. Не забудьте чем-нибудь поощрить чадо и показать, что вы безмерно им гордитесь.

Удачные дни: 3.

Неудачные дни: 6.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вы, скорее всего, за что-то отблагодарите мужа, покажете ему, как вам важен какой-то его поступок и как вы цените то, что он делает лично для вас, для всей семьи в целом и даже для своего собственного личностного роста.

Кроме того, вы, возможно, публично и с помпой наградите ребенка за какие-то его свершения, продемонстрировав таким образом свое восхищение успехами чада.

А еще есть вероятность получения каких-то дополнительных материальных благ от государства.

Маленькие Стрельцы будут активно отстаивать свои интересы в каком-то детском сообществе, чем привлекут внимание достаточно влиятельных взрослых и обеспечат себе почет и уважение сверстников.

Удачные дни: 5, 6.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вам, скорее всего, придется избавлять ребенка от чьего-то негативного влияния. Возможно, вы даже будете вынуждены запретить ему общаться с кем-то из сверстников или тех взрослых, которые, по вашему мнению, подают вашему чаду дурной пример.

Кроме того, в ваши взаимоотношения с мужем может вмешаться кто-то из его родственников.

Впрочем, вам без труда удастся донести до благоверного, что слушаться нужно вас, а не тех, кто имеет к вашей семье опосредованное касательство.

Маленькие Козероги могут разочароваться в чем-то таком, чем до этого занимались с огромным удовольствием. Не исключено, что ваш ребенок вдруг осознает, что это занятие в будущем не принесет ему практической пользы.

Удачные дни: 3, 7.

Неудачные дни: 2.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы можете получить компенсацию, так или иначе связанную с вашим жилищем или с какой-то семейной поездкой, в которую вы с домочадцами почему-то так и не отправились.

Кроме того, вы, возможно, признаете, что ваш ребенок был в чем-то прав, а вы сами

заблуждались.

Вероятно, какие-то события наглядно продемонстрируют вам, что ваше чадо оказалось в чем-то мудрее и даже дальновиднее вас, так что придется извиняться перед ним и в дальнейшем не сбрасывать со счетов его умозаключения.

Маленькие Водолеи могут посетить какое-то детское мероприятие и поучаствовать в занимательном соревновании. Первое место ребенок вряд ли займет, зато получит потрясающий опыт.

Удачные дни: 4 Неудачные дни: 8.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вы можете устроить мужу грандиозную, но безосновательную сцену ревности. Не исключено, что вам покажется, будто он слишком ласково общается с какой-то своей знакомой, без особой причины задержался на работе или просто что-то от вас скрывает.

Будьте объективны и не ищите признаков измены там, где их нет.

Кроме того, вам в данный период рекомендуется воздержаться от нравоучений в адрес ребенка: он вряд ли воспримет их так, как вам хочется, а вот сделать наоборот может запросто.

Маленькие Рыбы будут чего-то с нетерпением ждать — праздника, какого-то события или выполнения обещания, которое им дали родители. По возможности не разочаровывайте чадо.

Удачные дни: 6.

Неудачные дни: 4.

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