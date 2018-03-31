Как звездные дети отмечали день рождения: 9 именинников марта

Многие из родителей мартовских именинников оказались чрезвычайно изобретательными — они организовали для своих детей праздник мечты! А как еще можно назвать футбольный день рождения или прием гостей в музее? «Летидор» ждет не дождется следующего года, когда звездам нужно будет решить архисложную задачу — еще больше удивить своих подросших чад! Артем (сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына

Фото: Екатерина Ширей

Открывает наш рейтинг мартовских именинников сын Ирины Дубцовой и Романа Черницына. 3 марта Артему исполнилось 12 лет. В этот день в «Инстаграме» известной певицы появился трогательный поздравительный пост. Мой ❣️❣️❣️ @chernitsyn_official 😍Мой маленький большой мальчик! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ❣️❣️❣️ Тебе уже 12! Учись, играй, радуйся каждому дню, не болей и верь в чудеса! А всё остальное — это за мной 😉 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТАК СИЛЬНО ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Мама. #любимыйребёнок #зайчатинавчистомвиде #моймаленькийбольшоймальчик #сднёмрождения #сын #подросток #сегоднягуляем 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 2 Мар 2018 в 10:13 PST Под фразой «Все остальное за мной» артистка наверняка подразумевала сюрприз для именинника. Зная о нешуточном увлечении сына футболом, Ирина организовала для Артема тематический день рождения.

Фото: Екатерина Ширей

В честь праздника караоке-клуб Royal Arbat превратился в своеобразную тренировочную площадку для Артема и его друзей из Ломоносовской школы. Ребята проходили мастер-класс у профессиональных футболистов, рисовали граффити и, конечно, все вместе задували свечи на именинном торте, сделанном в виде футболки с цифрой «12» на груди. Мия (дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного)

Фото: Instagram@agataagata

3 марта свечи на праздничном торте задувал не только сын Ирины Дубцовой, но и маленькая дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного: девочке исполнилось два годика. Разумеется, утро этого дня началось у Агаты с ностальгического поста. В своем «Инстаграме» актриса разместила фото двухлетней давности из роддома, в момент, когда Мия появилась на свет. Публикация от Agata M (@agataagata) 3 Мар 2018 в 2:54 PST Моя маленькая принцесса! Моя Мия! Самая лучшая на свете! Она — воплощение дочки-мечты! Как я боялась, думала что не справлюсь с двумя детьми, но все сложилось так, что с ее появлением, все стало только лучше, дом стал настоящим, семья стала больше и веселее! А как она своими маленькими ручками гладит меня по лицу.. это не передать! Только мамы знают настоящую силу любви! Я люблю тебя Доченька! С днём Рождения!

— написала счастливая мама. В прошлом году именинный торт девочки украшал веселый слоненок, а в этот раз Мия задувала свечи на сладком шедевре, украшенном принцессой и животными. Публикация от Agata M (@agataagata) 3 Мар 2018 в 8:08 PST Кстати, любовь малышки к питомцам легко объясняется: в доме у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного помимо стаффордширского терьера и кота породы скоттиш-фолд недавно появилась вторая собака, малышка породы чихуахуа. Полина (дочь Леонида Агутина

Фото: Instagram@agutinleonid

Если вы не верите, что случайности бывают случайными, загляните в «Инстаграм» Леонида Агутина. Известный музыкант на собственном примере доказывает, что человек, который постоянно проживает во Франции, и человек, чей родной город — Москва, незапланированно могут встретиться в Лондоне! Да-да, 10 марта, за два дня до 22-летия старшей дочери Полины, Леонид Агутин повстречался с собственной дочерью в столице Великобритании. А 12 марта в аккаунте артиста появился трогательный пост в адрес именинницы: Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 12 Мар 2018 в 5:21 PDT Поленька, доченька, с Днём Рождения! 22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем ещё младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя радость и гордость. Мой завтрашний день! Я очень верю в тебя и счастлив, что ты у меня есть. И, учитывая, что разумом тебя Бог не обделил, желаю тебе здоровья, удачи и любви! Пусть тепло доброты твоей согревает близких твоих и страждущих, встречающихся на твоём пути, возвращаясь к тебе с лихвой!

Андрея Карпова) Напомним, Полина живет вместе со своей мамой во Франции. У девушки есть молодой человек, которого она уже успела представить своему звездному отцу. Как знать, может быть, скоро Леонид Агутин опубликует пост-поздравление со свадьбой в адрес старшей дочери! Елизавета (дочь Екатерины Волковой

Фото: Instagram@volkovihome

16 марта свой седьмой день рождения отмечала дочь Екатерины Волковой и Андрея Волкова . Не обошлось в этот день без теплых пожеланий от родителей. В своем аккаунте известная актриса опубликовала фото именинницы и сопроводила его строками о том периоде, когда Лиза была еще совсем маленькой девочкой: «7 лет, Боже. Как один день, хотя по началу дни и ночи тянулись долго, бессонно, аж до 3 лет. Только после этого возраста моя Гусёна стала спать всю ночь и не просить есть по 6 раз за ночь. И это с учётом того, что днём я работала, а ночью 6 раз вставала, чтоб дать перекус. Нееееет, я не кормила грудью до 3 лет🤪, просто йогурты 😂. И только сейчас я понимаю, что такое быть мамой. Это самое главное в жизни каждой женщины, мы можем быть усталыми, нервными, задумчивыми, больными, но только слышим „МАМА“, все, больше ничего не существует. Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 15 Мар 2018 в 11:19 PDT Милая моя девочка, любимая, ты самое важное для нас с папой @ karpovandrey, ты наш смысл жизни, ты хулиганка, ты шкода, эта фотография передаёт твоё настоящее „Я“. Ты уже такая взрослая, но в тот же момент, такая маленькая. Остановись, не расти так быстро, дай тебя ещё потискать. Будь счастлива и здорова, а все остальное мы с @karpovandrey постараемся сделать».

7 лет — серьезная дата, и провести торжество по случаю такого важного дня именинница решила соответственно. Своих друзей Лиза пригласила опробовать «взрослые ремесла» в детском городе профессий. Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 19 Мар 2018 в 9:45 PDT Что касается главного подарка, то тут родители именинницы явно руководствовались принципом, что заветное желание обязательно должно сбыться. Еще в конце января звезда сериала «Воронины» рассказывала, что Лиза просит завести кролика. Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 22 Мар 2018 в 5:07 PDT Судя по всему, девочке удалось убедить родителей в том, что их двум собакам просто необходима компания в виде двух очаровательных пушистых кроликов! Анджелина (дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита)

Фото: Instagram@victoriabonya

Говорят, чем старше становятся дети, тем грандиознее устраиваются праздники в их честь. Попробуем проверить справедливость этого утверждения на примере семьи Виктории Бони. Свое 4-летие малышка Анджелина отмечала в компании мамы и папы на Сент-Барте, 5-й день рождения провела в Лос-Анджелесе, а шесть свечей именинница задувала в Монако под бурные аплодисменты своих многочисленных друзей. Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 18 Мар 2018 в 1:47 PDT Как призналась Виктория в своем «Инстаграме», Анджелина сама выбрала тематику праздника. Девочка захотела, чтобы на ее день рождения пришел леопард! Желание именинницы закон, поэтому 17 марта именинный торт (разумеется, с фигуркой животного) в своих пушистых лапах держал именно леопард. #birthdaygirl #birthdayparty #angelinasmurfit #6yearsold Публикация от Angelina Laeticia Smurfit (@angelsmurfit) 19 Мар 2018 в 7:09 PDT «Летидор» предчувствует, что в нашем традиционном итоговом рейтинге лучших праздников за год день рождения Анджелины Смерфит обязательно появится! Алиса (дочь Алены Шишковой и Тимати

Фото: Instagram@timatiofficial

В прошлом году 19 марта «Инстаграм» Тимати просто взрывался от лайков. Семейная фотосессия в честь 3-летия дочери рэпера стала чуть ли не самым популярным постом в российском «Инстаграме». В этот раз певец поразил форматом праздника, который был организован в честь его любимой дочери. Публикация от simona280 (@simona280) 20 Мар 2018 в 4:51 PDT Четвертый день рождения Алиса Тимуровна отмечала… в Пушкинском музее! Да-да, мы не шутим! Ради юной именинницы и любительницы искусства во всех его проявлениях (напомним, девочка любит слушать классическую музыку и занимается балетом) Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на несколько часов превратился в место, где воплощаются в реальность мечты детей. Публикация от Black Star (@timatiofficial) 20 Мар 2018 в 3:15 PDT Алису и ее гостей ждала сказка про Щелкунчика, экскурсия по залу древностей под руководством египетского фараона, квест среди скульптур эпохи Ренессанса, Бал цветов и, конечно, балет в исполнении именинницы! Публикация от simona280 (@simona280) 21 Мар 2018 в 1:42 PDT Если вы думаете, что дети скучали или именинница «страдала» в пышном платье принцессы, то рекомендуем посмотреть кадры, которые в своем «Инстаграме» опубликовала бабушка девочки Симона. Публикация от simona280 (@simona280) 23 Мар 2018 в 2:57 PDT В своем поздравлении Тимати сообщил, что постарается, чтобы в жизни дочери было все то, чего он сам не видел даже в свои 34 года. Что-то подсказывает «Летидору», что этот праздник Алиса и ее друзья запомнят на всю жизнь! Петр (сын Стаса Пьехи

Фото: Instagram@wolfieha

Маленький Петр — нечастый гость «Инстаграма» своего звездного отца. Но день рождения как раз и создан для того, чтобы собственные правила нарушать. Если в прошлом году Стас поздравил своего сына с 3-летием трогательным постом и сопроводил его собственной фотографией, то в этот раз 23 марта в честь четвертого дня рождения мальчика в аккаунте певца появилось совместное фото с именинником. С днем рождения, Сын! #4 #Петр #Пьеха #любовнаялюбовь Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) 22 Мар 2018 в 8:08 PDT В интервью «Летидору» в мае прошлого года Стас рассказал, что пением с сыном он планирует начать заниматься через года два. Мы разделяем надежды фанатов артиста, что это случится хотя бы немного раньше. Мальчик поразительно похож на папу, так что можно предполагать, что и талант Пьехи передался Петру по наследству. Тоня (дочь Полины Киценко

Фото: Instagram@polinakitsenko

На днях проповедник здорового образа жизни, сооснователь благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца» Полина Киценко сделала подписчикам своего «Инстаграма» настоящий подарок. 25 марта она опубликовала в своем аккаунте фото дочери, которой исполнилось четыре года. Публикация от Polina Kitsenko (@polinakitsenko) 26 Мар 2018 в 1:19 PDT 4 года абсолютной любви и жизни в розовом цвете!

— подписала этот кадр счастливая мама. Двухъярусный торт именинницы был украшен розами (почти такими же, что украшали подол платья девочки), фигурками зверушек и башней, в которой живет принцесса. Кстати, сладости — нечастые гости в «Инстаграме» звездной мамы, которая знает о ЗОЖ все и даже больше. Но мы уверены, что женщина, которая вышла из роддома в добеременных джинсах (Полина рассказывала про питание во время беременности на своем мастер-классе «Некраткий курс здоровой жизни»), знает, как полюбить тренировки и воодушевить детей на спортивные приключения. Амели (дочь Анжелики и Александра Реввы)

Фото: Instagram@arthurpirozhkov