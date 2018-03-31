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Раздавили и выкинули: в Ярославской области снова уничтожили еду из Европы
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Раздавили и выкинули: в Ярославской области снова уничтожили еду из Европы 

76.ru 37 минут назад
Фото: 76.ru
Жёстко Россельхознадзор следит за санкционными продуктами. И если уж выследит, то про детские нравоучения, что еду выкидывать нельзя, не вспомнят.
Сотрудники ярославского управления отчитались, что с начала этого года посетили пять продуктовых баз, откуда вывезли больше тонны овощей и фруктов из запрещённой Европы.
— На оптовых базах надены 1020 килограммов овощей и фруктов (яблоки, груши, пекинская капуста), ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен указом президента, — объясняют в управлении Россельхознадзора.
В Ярославскую область постоянно везут свежую санкционку
Большинство продуктов привозят к нам из Польши. Всю эту огромную партию раздавили на полигоне, уплотнили и оставили перегнивать.
Тем временем в Ярославской области игрушки с мемориала погибшим в Кемерово епархия решила раздать детям.
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