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Калифорнийский суд официально признал кофе вредным для здоровья
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Калифорнийский суд официально признал кофе вредным для здоровья 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 марта — Новая Кубань. Суд в Калифорнии удовлетворил иск активистов, требующих от производителей кофе информировать покупателей о рисках, которые могут возникнуть в ходе употребления их продукции. Все дело в том, что обжарка зерен кофе способствует выделению акриламида, вещества являющегося канцерогеном.
До недавнего времени производители кофейной продукции не считали такую маркировку обязательной, так как содержание этого вещества в продуктах не превышает допустимых доз.
Таким образом, вердикт Калифорнийского суда вполне может послужить поводом для изменения всей мировой практики в этом вопросе.
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