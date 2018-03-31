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Знаменитые мужчины, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности
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Знаменитые мужчины, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Дрейк
Думаем, Дрейк рад, что не познакомился с Рианной, когда выглядел, как на фото слева. Полагаем, тогда она бы даже смотреть не стала в сторону этого завсегдатая городских библиотек. В принципе, несмотря на заявления рэпера о том, что Рири — главная любовь в его жизни, он безразличен барбадосской красотке и сейчас. Но теперь у него куда больше шансов найти себе себе девушку не хуже нее.
Мэтью Льюис
Мы до сих пор не понимаем, какое волшебное зелье выпил Мэтью Льюис на съемках «Гарри Поттера», что немного повзрослев, стал выглядеть так. Судя по всему, пока поклонники поттерианы восхищались Дэниелом Рэдклиффом, Льюис усиленно занимался в спортзале (обратите внимание на заглавное фото к этому материалу) и приводил свою внешность в порядок. И вуаля, теперь он выглядит едва ли не круче своего киношного приятеля!
Дэвид Бекхэм
Дэвиду Бекхэму хотя до пенсии и далеко, но его уже сейчас вносят во всевозможные рейтинги красиво стареющих мужчин. В принципе, Дэвид и в юности был очень даже ничего, но согласитесь, сейчас мужественности, сексуальности и харизмы в нем стало в разы больше. Эх, завидуем Виктории!
Криштиану Роналду
Это сейчас Криштиану Роналду — главный секс-символ мирового футбола. А вот в начале карьеры этот кривозубый мальчишка, что смотрит на себя в будущем с левой части фотографии, даже подумать не мог, что со временем сможет привлекать внимание таких девушек, как Ирина Шейк, и станет объектом желания миллионов женщин по всему миру.
Дуэйн Джонсон
Как же здорово, что с годами Дуэйн, наконец-таки, догадался избавиться от этих нелепых, торчащих в разные стороны волос на голове. Никаких других особенных изменений между двумя фотографиями мы не заметили. Ну, разве что, щеки стали чуть меньше.
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