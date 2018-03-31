Знаменитые мужчины, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности

Дрейк

Думаем, Дрейк рад, что не познакомился с Рианной, когда выглядел, как на фото слева. Полагаем, тогда она бы даже смотреть не стала в сторону этого завсегдатая городских библиотек. В принципе, несмотря на заявления рэпера о том, что Рири — главная любовь в его жизни, он безразличен барбадосской красотке и сейчас. Но теперь у него куда больше шансов найти себе себе девушку не хуже нее.

Мэтью Льюис

Мы до сих пор не понимаем, какое волшебное зелье выпил Мэтью Льюис на съемках « Гарри Поттера », что немного повзрослев, стал выглядеть так. Судя по всему, пока поклонники поттерианы восхищались Дэниелом Рэдклиффом , Льюис усиленно занимался в спортзале (обратите внимание на заглавное фото к этому материалу) и приводил свою внешность в порядок. И вуаля, теперь он выглядит едва ли не круче своего киношного приятеля!

Дэвиду Бекхэму хотя до пенсии и далеко, но его уже сейчас вносят во всевозможные рейтинги красиво стареющих мужчин. В принципе, Дэвид и в юности был очень даже ничего, но согласитесь, сейчас мужественности, сексуальности и харизмы в нем стало в разы больше. Эх, завидуем Виктории!

Это сейчас Криштиану Роналду — главный секс-символ мирового футбола. А вот в начале карьеры этот кривозубый мальчишка, что смотрит на себя в будущем с левой части фотографии, даже подумать не мог, что со временем сможет привлекать внимание таких девушек, как Ирина Шейк , и станет объектом желания миллионов женщин по всему миру.

Как же здорово, что с годами Дуэйн, наконец-таки, догадался избавиться от этих нелепых, торчащих в разные стороны волос на голове. Никаких других особенных изменений между двумя фотографиями мы не заметили. Ну, разве что, щеки стали чуть меньше.