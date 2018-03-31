Йога для полных. 6 советов, чтобы не чувствовать себя неловко

Вы хотели бы заниматься йогой, но стесняетесь лишнего веса? Дышите глубже, расслабьтесь и соблюдайте 6 несложных правил йоги для полных, которые помогут вам чувствовать себя комфортно.

ЙОГА ДЛЯ ПОЛНЫХ: УПРАЖНЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. ЗАПИШИТЕСЬ В НЕБОЛЬШУЮ ГРУППУ.

Если на занятии окажется 20 человек, преподаватель вряд ли сможет уделить вам достаточно внимания. Перед тем как записаться на урок, обязательно уточните количество участников. Оптимальное число практикующих — до 7-8 человек. В таком случае преподаватель сможет следить за каждым учеником, и вам не покажется, что вас бросили на произвол судьбы. А заодно выясните, как строится занятие. Если вся группа по команде одновременно выполняет определенный набор асан — это не слишком здорово. Вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, если преподаватель дает каждому участнику индивидуальные рекомендации. Это важно на йоге не только для полных, но для всех начинающих.

2. ГРАМОТНО ВЫБИРАЙТЕ ШКОЛУ ЙОГИ

Существует множество направлений йоги, именно благодаря этому у восточных практик так много поклонников: среди различных стилей каждый может выбрать себе занятия по душе. Аштанга и Айенгара обычно предлагают более динамичные практики — на таких занятиях вы потратите больше сил, но они могут оказаться и сложнее. Представители Кундалини чаще работают с энергией, а классическая хатха-йога предлагает набор несложных асан, которые тем не менее отлично приводят в порядок обмен веществ и помогают избавиться от комплексом по поводу несовершенства фигуры.

3. ПЕРЕД УРОКОМ ПОГОВОРИТЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Правильный йог — человек спокойный и доброжелательный. Прямо скажите преподавателю, что вы чувствуете себя неуютно и не уверены, что сможете освоить программу. Спросите, подходят ли эти занятия йогой для полных. Хороший предподаватель вас наверняка успокоит и на занятии покажет облегченные варианты асан, которые наверняка окажутся по силам любому новичку. Кроме того, попросите порекомендовать ежедневную программу для домашних занятий. Йога — регулярная практика, и если вы будете хотя бы полчаса заниматься дома каждый день, то скоро опередите всех тех, кто практикует только в группе. Если же преподаватель окажется не слишком внимательным или отнесется к вам не слишком тактично, поищите другую группу. Личность учителя — один из ключевых моментов в йоге, и если человек вам не понравился, вы вряд ли будете часто ходить на занятия.

4. ПРИОБРЕТИТЕ УДОБНУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ.

Что значит удобная одежда для йоги? Во-первых, она не должна сковывать движения. Во-вторых, она скрывает (или хотя бы не подчеркивает) проблемные участки, из-за которых вы больше всего беспокоитесь. В-третьих, она подходит вам по размеру. На занятии вы будете выполнять перевернутые асаны, поднимать ноги, стоять на голове, наклоняться. Попробуйте дома свободно подвигаться и посмотреть, как ведет себя ваша одежда. Если когда вы наклоняетесь, майка поднимается вверх и оголяет бока, ищем другой фасон.

5. ВЫДОХНИТЕ И РАССЛАБЬТЕСЬ.

Йога — идеальный способ выстроить разумные отношения с собственной внешностью, привести в норму обмен веществ и прочистить мозг. Относитесь к йоге не просто как к физической нагрузке, но учитесь более спокойно смотреть на самые разные события. Переживания по поводу того, как вы выглядите на занятии, — это просто проявления эго, которые наверняка осложняют вам жизнь. Сделайте сознательное усилие и отбросьте эти тревоги хотя бы на время урока, концентрируйтесь на самом занятии, живите «здесь и сейчас». Если повезет, со временем вы научитесь осознанному отношению к событиям и за пределами студии йоги. Вы станете спокойной, вам не придется заедать стресс, вы научитесь двигаться плавно и уверенно, вес нормализуется сам собой, а мужчины станут сворачивать головы, когда вы будете проходить мимо.

6. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЛЮСЫ

Какие тут могут быть плюсы? — спросите вы. А вот какие. Во-первых, вес в йоге не играет никакой роли. Это не марафон и не спортивные танцы. Даже если вам физически тяжело заниматься, грамотный преподаватель всегда подберет для вас простые базовые асаны, с которых можно начать. На йоге найдутся упражнения, которые подходят для полных. Во-вторых, полные люди зачастую оказываются более гибкими, чем худые. Почему? Загадка природы. В-третьих, выполняя силовые асаны, вы тратите больше сил, чем стройные йоги, а значит, худеете быстрее. Йога как средство для похудения часто рекомендуется для полных женщин. И наконец, вам гораздо удобнее выполнять «сидячие» асаны, потому что у вас прекрасная мягкая попа.

ЙОГА ДЛЯ ПОЛНЫХ: ВИДЕО УРОКИ

Попробуйте начать с этих несложных упражнений йоги для полных женщин — видео помогут вам разобраться.

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