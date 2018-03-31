Машинистка башенного крана из Стерлитамака засветилась на федеральном канале

В эфире канала Россия 1 вышел новый выпуск программы «Пятеро на одного», в которой Виктор Логинов задал вопрос звездным гостям от жительницы Башкирии.

Итак, вопрос: «Власти Бразилии предлагают заключенным в тюрьмах простой способ уменьшить свой срок. Что для этого должны делать арестантам?»

Варианты посыпались тут же: играть в футбол, работать… читать книги (воскликнула Анастасия Макеева) и этот ответ оказался правильным.

— Мне кажется это логично, в футбол они итак играют, а это поднимает духовный уровень, — заявила актриса.

Действительно, «Искупление через чтение» — так называется программа в 4 федеральных тюрьмах Бразилии. Заключенным предлагается в год прочесть до 12 научных, философских и художественных книг, которые могут в сумме за год сократить тюремный срок на 48 дней. На книгу дается 4 недели, и потом заключенный пишет сочинение, которое оценивает специальная комиссия. Она то и принимает решение, таким образом, заключенный может выйти из мест не столь отдаленных образованным.

Автор вопроса — 60-летняя Расима Таржиманова из Стерлитамака — 25 лет отработала машинисткой башенного крана. На высоте встретила, и свою любовь — будущий муж трудился монтажником-высотником.

Сейчас пенсионерка наслаждается заслуженным отдыхом: на даче выращивает красивые лили, розы, пионы и придумывает вопросы для интеллектуальных программ.