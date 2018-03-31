Ещё
Машинистка башенного крана из Стерлитамака засветилась на федеральном канале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машинистка башенного крана из Стерлитамака засветилась на федеральном канале 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
В эфире канала Россия 1 вышел новый выпуск программы «Пятеро на одного», в которой Виктор Логинов задал вопрос звездным гостям от жительницы Башкирии.
Угадать правильный ответ вызвались: Саша Савельева, Ольга Шелест, Андрей Ургант, Анастасия Макеева, Евгений Папунаишвили. Знатокам было дано 4 минуты и 3 подсказки, если звезды находили правильный ответ, то получали 20 тысяч рублей.
Итак, вопрос: «Власти Бразилии предлагают заключенным в тюрьмах простой способ уменьшить свой срок. Что для этого должны делать арестантам?»
Варианты посыпались тут же: играть в футбол, работать… читать книги (воскликнула Анастасия Макеева) и этот ответ оказался правильным.
— Мне кажется это логично, в футбол они итак играют, а это поднимает духовный уровень, — заявила актриса.
Действительно, «Искупление через чтение» — так называется программа в 4 федеральных тюрьмах Бразилии. Заключенным предлагается в год прочесть до 12 научных, философских и художественных книг, которые могут в сумме за год сократить тюремный срок на 48 дней. На книгу дается 4 недели, и потом заключенный пишет сочинение, которое оценивает специальная комиссия. Она то и принимает решение, таким образом, заключенный может выйти из мест не столь отдаленных образованным.
Автор вопроса — 60-летняя Расима Таржиманова из Стерлитамака — 25 лет отработала машинисткой башенного крана. На высоте встретила, и свою любовь — будущий муж трудился монтажником-высотником.
Сейчас пенсионерка наслаждается заслуженным отдыхом: на даче выращивает красивые лили, розы, пионы и придумывает вопросы для интеллектуальных программ.
ufa1.ru: последние новости
«В Намибии полюбили вак-беляш и баурсак»: невеста из Башкирии рассказала о браке с африканцем Уфимский экстрасенс Никита Турчин будет строить любовь в «Доме-2» «Внешность — не главное»: победительница «Хылыукай-2018» рассказала, что ценит в мужчинах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову142
Что нельзя позволять мужчине в постели13
7 худших мест для занятия сексом23
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей25
Чем вредна гречка130
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение