Машинистка башенного крана из Стерлитамака засветилась на федеральном канале 

В эфире канала Россия 1 вышел новый выпуск программы «Пятеро на одного», в которой Виктор Логинов задал вопрос звездным гостям от жительницы Башкирии.
Угадать правильный ответ вызвались: Саша Савельева, Ольга Шелест, Андрей Ургант, Анастасия Макеева, Евгений Папунаишвили. Знатокам было дано 4 минуты и 3 подсказки, если звезды находили правильный ответ, то получали 20 тысяч рублей.
Итак, вопрос: «Власти Бразилии предлагают заключенным в тюрьмах простой способ уменьшить свой срок. Что для этого должны делать арестантам?»
Варианты посыпались тут же: играть в футбол, работать… читать книги (воскликнула Анастасия Макеева) и этот ответ оказался правильным.
— Мне кажется это логично, в футбол они итак играют, а это поднимает духовный уровень, — заявила актриса.
Действительно, «Искупление через чтение» — так называется программа в 4 федеральных тюрьмах Бразилии. Заключенным предлагается в год прочесть до 12 научных, философских и художественных книг, которые могут в сумме за год сократить тюремный срок на 48 дней. На книгу дается 4 недели, и потом заключенный пишет сочинение, которое оценивает специальная комиссия. Она то и принимает решение, таким образом, заключенный может выйти из мест не столь отдаленных образованным.
Автор вопроса — 60-летняя Расима Таржиманова из Стерлитамака — 25 лет отработала машинисткой башенного крана. На высоте встретила, и свою любовь — будущий муж трудился монтажником-высотником.
Сейчас пенсионерка наслаждается заслуженным отдыхом: на даче выращивает красивые лили, розы, пионы и придумывает вопросы для интеллектуальных программ.