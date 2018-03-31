Как сократить коммунальные платежи: экономим деньги и время

Мы расскажем о хитростях, которые помогут сэкономить энергию и снизить расходы на коммунальные платежи. Для этого вовсе не обязательно покупать новую дорогостоящую технику, достаточно следовать нашим советам.

Согласно результатам авторитетного онлайн-опроса, проведенного организацией Greenpeace Energy, трое из четырёх граждан Европы хотели бы сократить расходы на электроэнергию. 78% согласны ради снижения расходов уменьшить свои энергозатраты. 76% видят в этом вклад в охрану окружающей среды и климата.

Регулярно размораживайте холодильник и морозильную камеру: это существенно снизит потребление электроэнергии. Несмотря на то, что многие не любят тратить время и силы на разморозку, всё это будет экономически оправдано. Кроме того, у большинства современных холодильников есть функция автоматической разморозки, которая облегчает этот процесс.

Выключайте устройства, которые вы не используете, и не оставляйте их в режиме ожидания. У современных телевизоров энергопотребление в спящем режиме составляет менее 0,5 Вт: вроде бы совсем мало, но зачем переплачивать за энергию, которую вы не используете? А за несколько лет эти расходы могут сложиться в круглую сумму.

Чтобы сэкономить воду, приобретите водосберегающую насадку. С обычной насадкой для душа вы тратите 16 литров воды в минуту, а с водосберегающей— на 60 процентов меньше, то есть около 6 литров в минуту. Если вы принимаете душ в за 10 минут, то водосберегающая насадка поможет вам сэкономить до 100 литров воды.

Если у устройства нет отдельного выключателя, помогут так называемые беспроводные розетки или сетевой разветвитель. С помощью выключателя на разветвителе можно просто отсоединить подключенные устройства от электрической сети. При использовании беспроводных розеток отключение происходит с пульта дистанционного управления. Их преимущество в том, что приборы можно отключать от сети по отдельности.

Если вы хотите превратить свое жилище в «умный дом», используйте Wi-Fi розетки. Чтобы включать их, понадобится электроэнергия, и лучше посчитать заранее, насколько экономически оправдано будет их использование.

Обычная лампа накаливания при работе в течение шести часов в день тратит 0,36 кВтч, а светодиодная — 0,054 кВтч. Если вы еще этого не сделали, не упустите свой шанс — переходите на светодиодные лампы. Они уже «научились» создавать всеми любимый теплый белый свет. При этом они потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. 60-ваттную лампочку может легко заменить 9-ваттная светодиодная лампа. Некоторые светодиодные лампы позволяют уменьшать яркость их свечения, так что вы сможете регулировать интенсивность освещения в соответствии с вашими потребностями. И это тоже поможет сэкономить такое недешевое электричество.

Многие производители указывают для своей техники не только расход электроэнергии, но и класс энергоэффективности. Не пренебрегайте этими цифрами. Холодильник с морозильной камерой (300 л) потребляет 129 кВтч в год (эффективность A++). Энергопотребление 60-дюймового LED-телевизора класса A+ составляет 110 кВтч в год.

Понятие энергоэффективности применимо и к электрическим плитам. Кстати, энергопотребление при нагреве воды на плите примерно в четыре раза выше, чем при нагреве в чайнике, так что если вам нужно только вскипятить воду, не включайте плиту, а используйте электрический чайник.

Стоит ли стирать всё белье при температуре 60 градусов? Сортируйте вещи не только по типу ткани, но и по степени загрязнения. Многие пятна вполне неплохо отстирываются при температуре 30-40 градусов.

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