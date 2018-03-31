Как жёны наказывали дерущихся мужей на Руси

Принято считать, что в прошлые века на Руси семейное насилие являлось нормой, и мужья могли «учить» своих жен как им вздумается. Недаром возникла поговорка: «Бьет — значит, любит». Но если покопаться в истории, то выясняется, что со времен «Домостроя» эта сфера довольно серьезно регулировалась и за избиением следовало наказание.

«Домострой»

Вопреки общепринятому мнению, в сборнике поучений XVI века «Домострой» речь шла вовсе не о домашней тирании, а об установлении гармоничных отношений между супругами. В частности, в нем говорилось о необходимости жить друг с другом в любви и согласии.

Помимо этого, автор книги стремился ограничить действия, совершавшиеся в процессе рукоприкладства: «Не гневатися ни жене на мужа ни мужу на жену а по всяку вину по уху ни по виденью не бити, ни под сердце кулаком ни пинком ни посохом не колоть никаким железным или деревяным не бить хто с серца или с кручины так бьет многи притчи от того бывают слепота и глухота и руку и ногу вывихнуть и перст и главоболие и зубная болезнь а у беременных жен и детем поврежение бывает во утробе а плетью с наказанием бережно бити, и разумно и болно и страшно и здорова а толко великая вина и кручинавата дело, и за великое, и за страшное ослушание, и небрежение, ино соимя рубашка плеткою вежливенко побить за руки держа по вине смотря».

Наказание

Нам кажется диким, что в тексте «Домостроя» подробно расписывается, как муж должен бить жену и как не должен, но попробуйте представить, какие нравы бытовали до появления этого «свода правил».

Существовавший в XVII веке патриархальный уклад не мешал женщинам жаловаться на то, как дурно обращаются с ними мужья. В судах того времени нередко слушались такие дела. Чаще всего они находились в ведении церкви: ведь браки, согласно канонам, заключались именно здесь.

Жалобщицу, как правило, поддерживала ее родня. Если жалоба подтверждалась, то тирана могли побить кнутом или на какое-то время отправить в монастырь. Правда, жена имела право смягчить наказание, подав соответствующую челобитную.

Насилию — нет В петровскую эпоху впервые стал осуждаться сам факт насилия в семьях. Появились моралисты, советующие мужу вести себя со своей женой так, чтобы она его «любила, почитала и не пужалась». Один автор, живший в середине XVIII столетия, дает такую рекомендацию: «В вечную и непременную регулу положи сие: чтобы жены никогда не бить». Популяризация ненасилия в семье встречается также в светских и духовных литературных источниках того времени.

В тот же период стали практиковаться разводы, происходившие из-за избиения жены мужем. Надо сказать, что в те времена развод можно было получить лишь если случай был совсем из ряда вон выходящий.

Например, если в результате избиения один из супругов получал серьезные телесные повреждения. В источниках встречается описание того, как монахини Новодевичьего монастыря освидетельствовали некую женщину, избитую своим мужем.

В процессе осмотра у нее были зафиксированы перелом ребра, два выбитых зуба и даже травма языка. Кстати, жалобы на жестокое обращение со стороны мужей подавали не только крестьянки, но и представительницы более «высоких» сословий — например, купчихи, дворянки и даже жены священнослужителей.

При Екатерине II наказание за избиения было ужесточено. Тиранов стали приговаривать к лишению прав состояния и тюремному заключению. Еще дальше пошел этот процесс в следующем, XIX столетии.

Так, в «Уложении о наказаниях» 1845 года говорится: «За жестокое обращение с женой, доказанное обстоятельствами, особенно в случае нанесения ей ран, муж, по жалобе супруги или ее родителей, подвергается наказаниям, определенным за тяжкие побои, раны или увечья.

Сверх того, если он христианин, то он предается церковному покаянию по распоряжению духовного начальства. Тем же наказаниям и на том же основании подвергается жена, которая, пользуясь слабостью своего мужа, дозволит себе нанести ему раны, увечье, тяжкие побои или иное истязание или мучение». Если фиксировали нанесение тяжкого вреда здоровью, виновника могли запросто отправить на каторгу.

С волной женской эмансипации семейные побои вообще были объявлены делом недопустимым. После революции с ними стали разбираться местные партийные органы и милиция. Во всяком случае, под давлением общественности ситуация несколько смягчилась по сравнению с XVII веком, и битье мужьями жен перестало считаться вариантом нормы в семейной жизни.