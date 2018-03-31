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Дочь Пинк оставила отца без волос
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Дочь Пинк оставила отца без волос 

Журнал ОК! 59 минут назад
Певицы Пинк и мотогонщик Кэри Харт счастливы в браке и с удовольствием делятся с поклонниками моментами из личной жизни. Родители часто рассказывают о том, что происходит в жизнях их детей, а особенно — дочери Уиллоу Сейдж.
На этот раз Кэри Харт показал, как малышка практикует свои навыки парикмахера. Папа позволил Уиллоу заняться его стрижкой, и она выбрила ему полосу по середине головы, а по бокам оставила волосы. Мотогонщик опубликовал забавный кадр с новой прической в своем Instagram.
В подписи к фото Кэри иронично заметил, что получается, если за дело берется дочь.
Напомним, что юная Уиллоу Сейдж растет настоящей леди, хоть ее и упрекали в «недевчачьей» внешности. В своем возрасте она уже запустила бьюти-блог: с важным видом тестировала мамину косметику.
My little girl and her first makeup tutorial?‍?#backstage #rockstarintraining #likemamalikedaughter
A post shared by P!NK (@pink) on  Mar 20, 2018 at 9:24pm PDT  Напомним, что Пинк и Кэри Харт воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Уиллоу Сейдж и годовалого сына Джеймсона Мун Харта.
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