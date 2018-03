Дочь Пинк оставила отца без волос

Певицы Пинк и мотогонщик Кэри Харт счастливы в браке и с удовольствием делятся с поклонниками моментами из личной жизни. Родители часто рассказывают о том, что происходит в жизнях их детей, а особенно — дочери Уиллоу Сейдж.

На этот раз Кэри Харт показал, как малышка практикует свои навыки парикмахера. Папа позволил Уиллоу заняться его стрижкой, и она выбрила ему полосу по середине головы, а по бокам оставила волосы. Мотогонщик опубликовал забавный кадр с новой прической в своем Instagram.

В подписи к фото Кэри иронично заметил, что получается, если за дело берется дочь.

Напомним, что юная Уиллоу Сейдж растет настоящей леди, хоть ее и упрекали в «недевчачьей» внешности. В своем возрасте она уже запустила бьюти-блог: с важным видом тестировала мамину косметику.

My little girl and her first makeup tutorial?‍?#backstage #rockstarintraining #likemamalikedaughter