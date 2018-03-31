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Самбурская — толстушкам: Удел женщин бутер в складках находить
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Самбурская — толстушкам: Удел женщин бутер в складках находить 

Дни.ру 14 минут назад
Фото: Дни.ру
Настасья Самбурская в бешенстве от толстушек. Актриса выступила против пропаганды бодипозитива.
"Хотите быть толстушками— будтье! Но зачем эта пропаганда в массы! Зачем сбивать с толку девочек, по которым спортзал плачет. Вы хотите сказать, что здоровое, подтянутое тело, это удел мужчин? А удел женщин бутер с колбасой в складках по утрам находить? Что лучше потратить два часа на обжираловку, нежели чем на полноценное занятие спортом?" — написала Настасья в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Артистка подловила бодипозитивных дам на лукавстве. «Раз уж вы за принятие себя такой, какая вы есть, перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать (пожалейте арахнофобов) и когти отращивать! Ежели позитив и принятие себя и своего тела, давайте делать до конца! И про волосы не забудьте. На всеееем теле», — отметила Самбурская.
Настасья посетовала, что ей временно противопоказаны занятия спортом и она начала давать слабину. «Именно поэтому я изволила сейчас громко визжать. Чтобы заодно достучаться и до себя! Потому что не хочу поверить в то, что толстая женщина это прекрасно, нарываясь на очередную информацию об этом», — пояснила она.
Артистка отметила, что не призывает доводить себя до анорексии. «Подтянутое тело, только лишь! Ешьте мои хорошие, только с пониманием, что вы не вредите себе, что еда идет вам на пользу, а не на закупорку сосудов холестерином. Жир-это лишнее. Нет возможности пойти в зал? Не отмазываемся. Приседаем дома с ребенком, много ходим, занимаемся йогой и качаем пресс по урокам в интернете! Пьем воду, не жрем ночью», — заключила Настасья.
Преданные поклонники поддержали артистку. «Все правильно говорите», «Еще от полноты протираются ноги с внутренней стороны. И проблемы с зачатием детей. Сама была на 16 кг больше и знаю что это такое. Это пропаганда меня тоже убивает», «Да, да, эти дамы со своими складками уже достали», — написали фоловеры под постом Самбурской.
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