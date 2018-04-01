«Зачем эта пропаганда»: Настасья Самбурская высказалась о бодипозитиве

31-летняя актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, как относится к тому, что многие люди, чья внешность далека от модельных параметров, не только принимают себя такими, как они есть, но и остальных призывают делать то же самое. Звезда сериала «Универ» считает это неправильным, поскольку убеждена, что человек может и должен заниматься самосовершенствованием.

Не секрет, что в мире получил распространение так называемый бодипозитив — движение, которое направлено на то, чтобы воспринимать свое тело и тела окружающих такими, какие они есть. Телезвезда Настасья Самбурская не считает пропаганду полноты правильной. Она полагает, что всегда можно попробовать сделать фигуру лучше, а не принимать ее изъяны, как должное: «Хотите быть толстушками — будьте! Но зачем эта пропаганда в массы?! Зачем сбивать с толку девочек, по которым спортзал плачет? Вы хотите сказать, что здоровое, подтянутое тело — это удел мужчин? А удел женщин — бутерброд с колбасой в складках по утрам находить?»

Настасье не понять, что некоторым приятнее потратить два часа на чревоугодие, чем на полноценную тренировку. Она указывает на то, что людям, которые кричат о бодипозитиве, нужно быть честными самим с собой и вообще не улучшать внешность, принимая недостатки все целиком: «Перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать (пожалейте арахнофобов) и когти отращивать! Ежели позитив и принятие себя и своего тела, давайте делать до конца! И про волосы не забудьте. На всем теле».

По словам Самбурской, сейчас она «по техническим причинам» не ходит в спортзал и ей время от времени хочется вредной еды, например, чипсов. Именно потому она и решила написать этот мотивационный пост, чтобы достучаться не только до других, но и до себя. «Потому что не хочу поверить в то, что толстая женщина — это прекрасно, нарываясь на очередную информацию об этом. Я не призываю вас к анорексии. Подтянутое тело, только лишь!» Знаменитость призывает употреблять в пищу полезные продукты, которые не принесут организму вреда — не закупорят сосуды холестерином, так как «жир — это лишнее». Настасья Самбурская указала на то, что не нужно обманывать себя. Если нет возможности отправиться в фитнес-центр, она советует заниматься дома, много ходить, качать пресс, заниматься йогой, приседать с ребенком, а также пить воду и не наедаться на ночь.

Подписчики оценили рассуждения артистки: «Доступный спортзал есть у каждого прямо за дверью — лестница! Просто ходите пешком вниз/вверх и будет вам счастье и орешки. Ну и еда, да — поменьше, организму много не нужно!» «Ну, бодипозитивщицы и так поддерживают отказ от удаления волос и всей косметики, не перегибайте» «Лучшее, что я читала за последнее время в Инстаграме». «Как оригинально обозначила свое отношение к полным». «Позиция на 100% адекватна и верна. Не стоит давать волю мешкам с целлюлитом диктовать условия для размножения себе подобных. Весь этот бодипозитив — очередная упаковка для оправдания лени». «Как все верно подмечено».

Не секрет, что раньше Настасья не так много времени уделяла спорту и правильному образу жизни, как делает это сейчас. Многие считают, что в стремлении усовершенствовать природные данные она переусердствовала и сейчас ее фигура выглядит «слишком спортивной».