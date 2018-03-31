Пасхальную мессу в Беларуси будут транслировать по телевидению

Католики Беларуси готовятся к Пасхе. В последний день Великого поста верующие идут в костелы, чтобы исповедаться и осветить пасхальные блюда. О последних приготовлениях к празднику в Минске рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович

Чтобы подготовить праздничный стол, местной жительнице Светлане Кривец нужно три дня. Никакой химии: пасхальные яйца хозяйка красит в луковой шелухе, а куличи готовит по бабушкиному рецепту, который держит в секрете. И хотя готовка отнимает много времени, праздничный стол в Пасху — это не главное, считает Светлана.

«Воскресение Христа. Около двух тысяч лет назад он воскрес, тем самым победив дьявола, победив ад, победив саму смерть. И эта победа дает и нам надежду. Тем людям, которые уповают на Господа, в общем-то, можно ничего не бояться», — сказала верующая.

Ее дети Лиза, Алиса и Слава будут помогать маме украшать праздничные яства. Пока же тренируются и рисуют их. Дети ждут Пасху, и стараются к ней правильно подготовиться.

«Убираемся в квартире, готовим, маме помогаем. Мультики не смотрим, сладкого не едим», — сказала Лиза Кривец.

Сегодня у католиков последний день Великого поста. Страстная суббота — время помолиться и подумать о тайне Спасения. Вечером пройдет Пасхальная месса. Тем, кто в костел прийти не сможет, например, из-за болезни, помогут современные технологии.

«У нас ведется прямая трансляция богослужения по телевидению. Можно посмотреть. В больнице уже тоже сегодня есть много залов, где есть телевизор, где можно посмотреть. И, в конце концов, по интернету тоже можно. Сегодня это достаточно просто», — отметил митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Пасха — семейный праздник. Завтра, по традиции, все католики соберутся за праздничным столом.

«У нас семья большая, приходят к нам еще родственники. И вот садимся за стол», сказала местная жительница.

Главное пасхальное богослужение в Минске пройдет сегодня в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии.

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