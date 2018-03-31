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Фигура и съемка Эшли Грэм поразили весь пляж
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Фигура и съемка Эшли Грэм поразили весь пляж 

Trendymen 13 минут назад
Фото: Trendymen
Эшли Грэм не зря считается одной из наиболее успешных моделей плюс-сайз. Контракт с девушкой стремятся заключить многие, но удается это не всем: красотка весьма избирательна.
По счастью, предложению сняться для очередного выпуска Sports Illustrated она противостоять не могла — поразившая всех фотосессия прошла прямо на общественном пляже. Ничуть не стесняясь своих форм, Эшли облачилась в красный купальник и вышла в полосу прибоя.
На этом развлечения только начались. Отсняв несколько кадров на берегу, фотографы решили пересадить Эшли на водный мотоцикл.
Девушка управилась с техникой мастерски. Описав пару кругов вокруг яхты с фотографами, она подъехала к ним поближе и даже попробовала показать пару трюков.
В промежутках между снимками Эшли Грэм успела поделиться своими фирменными рецептами красоты: недавно ей пришлось щеголять на New York Fashion Week, где пригодились и специальные средства по уходу, и кислородные маски.
Совсем недавно звезда подиума украсила обложку журнала Vogue, разделив ее с другими яркими моделями — в том числе Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.
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