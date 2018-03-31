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Балотелли: «Я перестал искать любовь»
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Балотелли: «Я перестал искать любовь» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли признался, что не ищет свою вторую половину целенаправленно. У форварда есть два ребенка (сын Лион и дочь Пиа) от прошлых отношений, с которыми он периодически видится, но итальянец не ищет себе новую спутницу жизни.
«Я перестал искать любовь, в этом вопросе я сдался. Настоящую любовь найти сложно. Возможно, я звучу как тот, кто хочет лишь развлекаться, и частично это так, ведь я все еще молод. Но в женщине я ищу уважение, класс, определенные ценности. И найти их непросто. Я ищу женщину, рядом с которой смогу идти с высоко поднятой головой.
С моей профессией трудно найти такую. Поэтому я сказал себе: «Хватит». Моя мать здорова, биологические родители — тоже, это все, что имеет для меня значение. Все остальное произойдет само собой, если этому суждено будет произойти», — цитирует Балотелли La Gazzetta dello Sport.
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