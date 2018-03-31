Какой торт опаснее

В каком-то смысле я понимаю Роспотребнадзор . Работа у них такая, его сотрудников — следить за качеством всего, чего касается рука потребителя. Проверять, предупреждать, подозревать. Им за это деньги платят. А профессионалам стараешься верить.

Даже когда их заявления где-то на уровне потребительского подсознания смущают, уговариваешь себя: Роспотребнадзор зря болтать не будет. Хотя столько странностей, столько странностей! Тот же белорусский сыр. Сначала его называют самым натуральным на всём постсоветском пространстве, а потом вдруг приговаривают к «смертной казни» через пальмовое масло. Сразу что ли не разглядели?

Новую опасность, о которой забил в бубен Роспотребнадзор, обьяснить себе ещё сложнее. То есть, можно, конечно, даже нужно, но вообще не хочется. Я о совете воздержаться от покупки домашней выпечки с рук. Мол, все эти авторские тортики, сделанные не в кондитерском цеху, а на кухне у какой-нибудь мастерицы, — провокаторы аллергии, отравлений и других болячек. Да ладно! Вот прям так?

Понятно, что рекомендуя нам не заказывать домашние торты и пирожные, санитарные врачи, наверняка, хотят как лучше. Нет же у государства коварных планов зарубить этот маленький миленький бизнес на корню, правда? У какой-нибудь Нины Павловны с третьего этажа, пекущей на заказ чудесные тортики с марципановыми фигурками, нет ни разрешения, ни нужных сертификатов, ни результатов лабораторных исследований приготовленных ею сладостей. Другими словами, документальные доказательства порядочности Нины Павловны как кондитера отсутствуют. Как узнать, что она использует хорошие продукты и хранит свои торты с соблюдением всех норм и правил? Никак. Нет гарантий.

Зато торты у нашей условной Нины Павловны — штучный товар, эксклюзив. Что в них делать сомнительным добавкам и консервантам? Они попросту не нужны. Такие «произведения кулинарного искусства» даже не хранятся — нет необходимости.

И по факту, мало кому вообще приходит в голову спросить у кондитера-надомника сертификат или санитарную книжку. Людей, которые с удовольствием заказывают эксклюзивную домашнюю выпечку у хозяек, я знаю много. А тех, кто требует у них документы, подтверждающие качество тортиков и пироженок, ни одного. Это как-то абсурдно что ли, не принято. Хотя по логике, и не лишне. Но помните, как говорил мультяшный Матроскин: усы, лапы, хвост — вот мои документы? Здесь примерно то же самое. Вкусная, красивая, свежая — вот подтверждение качества домашней выпечки. Оно подразумеваются априори.

Зато промышленные сладости, имеющие все документы, могут быть той ещё химической бомбой. И хранить штампованные кексы могут кое-как и выпекать непонятно из чего. Получается полная неразбериха. Предупредить-то нас Роспотребнадзор предупредил, но, простите, как в воду сморкнулся. Наверное, надо не советовать москвичам отказаться от покупки домашней выпечки, а придумать, как отследить ее качество, раз оно вызывает опасения. Но эта задачка посложнее будет.