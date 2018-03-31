Как вернуть белым кроссовкам первозданный вид?

На белой обуви, особенно если носить ее в дождливую погоду, скапливается много грязи. Она въедается в кожу или текстиль, поэтому отмыть любимые кроссовки бывает достаточно сложно. Но возможно. Вариантов очищения существует всего два: вручную или в стиральной машинке. И у того, и у другого способа есть свои нюансы и хитрости.

Подготовка кроссовок к очищению

Перед началом очистки обуви необходимо отмыть кроссовки от свежих загрязнений. От черных полос и разводов можно избавиться с помощью простого ластика. Обязательно необходимо снять шнурки, так как они могут просто помешать в процессе. Кроме того, если они изготовлены из цветной ткани, то могут окрасить кроссовки разводами.

Чистка зубной пастой

Белая ткань кроссовок отлично очищается обычной зубной пастой. Нужно взять старую зубную щетку и с ее помощью втереть пасту на загрязненные участки обуви. После завершения очистки остатки пасты можно убрать с помощью влажной губки.

Очищение с помощью уксуса и лимонного сока

Это проверенный способ, который также поможет легко удалить даже очень стойкие загрязнения. Для этого понадобятся уксус, перекись водорода или раствор лимонного сока и стиральный порошок. Компоненты смешиваются до состояния густой консистенции и зубной щеткой втираются в грязные места обуви. Однако стоит иметь в виду, что такая очистка подойдет не для любой обуви. Кожаные кроссовки такой состав очистит отлично, а вот обувь с сетчатой поверхностью можно легко повредить.

Окрашивание кожаных кроссовок

Для этого придется купить специальную профессиональную краску для кожаной обуви. Текстильные изделия таким способом очистить не получится. Белый красящий состав наносится на поверхность кроссовок и оставляется до полного высыхания.

Чистка пищевой содой

Еще один метод подойдет для очищения кроссовок с незначительными загрязнениями. Для этого нужно взять обычную соду, зубную пасту и жидкое мыло, можно также добавить немного уксуса. Ингредиенты смешать в однородную массу и той же самой зубной щеткой нанести на обувь. Для закрепления результата кроссовки можно погрузить в таз с мыльной водой, а затем тщательно прополоскать и просушить.

Очищение с помощью отбеливателя

Если никакие методы не подействовали, то можно использовать более агрессивное средство — кислородный отбеливатель. Сухой состав разводится водой до необходимой консистенции, а жидкий готов к применению сразу. Мягкую губку смачивают в растворе и протирают поверхность кроссовок. Если результат не удовлетворил, то процедуру можно повторить.

Машинная стирка белых кроссовок

Отбеливание кроссовок в стиральной машинке допустимо в тех случаях, если есть специальный режим «Стирка спортивной обуви». В машинку вместе с порошком можно добавить отбеливающее средство.

Ручная стирка белой спортивной обуви

Для отбеливания кроссовок понадобится таз большого объема. В теплой воде нужно растворить моющее средство и погрузить туда кроссовки. Если они всплывают, то можно использовать груз, чтобы они удерживались под водой. В зависимости от степени загрязнения кроссовки можно выдерживать в растворе со стиральным порошком до полного остывания воды. Обувь таким образом желательно простирать несколько раз, периодически прибегая к помощи щетки, чтобы потереть загрязненные участки. Затем кроссовки нужно тщательно выполоскать в воде. Если пропустить этот этап, то возможно появление желтых пятен на поверхности.

Использование бензина при сильных загрязнениях

Иногда бывает так, что текстильная поверхность обуви впитала в себя много грязи, появились отдельные пятна, удалить которые с помощью стирки не получается. В этом случае на помощь придет обыкновенный бензин. Им смачивается ватный тампон, которым протирают самые загрязненные участки. Если загрязнения удалось удалить, то поверхность нужно тщательно протереть с помощью влажных салфеток для нейтрализации действия бензина. Затем надо кроссовки хорошо промыть и высушить.

Правильная сушка кроссовок

Итак, с загрязнениями на белых кроссовках удалось справиться, но это еще не финальный этап. Теперь важно их правильно высушить. Если этого не сделать, то обувь — и кожаная, и текстильная — может деформироваться. Чтобы сохранить форму кроссовкам, перед сушкой они плотно набиваются бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Бумага, из которой полотенца изготовлены, хорошо впитывает влагу, а также не содержит красителей, могущих окрасить обувь изнутри. Некоторые для этого используют куски газеты, но делать это крайне нежелательно, так как газетная или журнальная бумага содержит краску, а также отличается большей жесткостью, а значит, не может заполнить весь внутренний объем кроссовок.

Если для очистки использовался ароматизированный стиральный порошок или другие вещества, то для устранения нежелательных запахов перед сушкой в кроссовки можно положить корки любых цитрусовых буквально на два-три часа. Если от неприятного запаха избавиться не удалось, внутрь обуви можно поместить очищенную картошку, нарезанную небольшими кусочками. Она также отлично впитывает в себя посторонние запахи.