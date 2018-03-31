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Глобальное помутнение
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Глобальное помутнение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект РЕН ТВ «Засекреченные списки» — это уникальная информация в удобном формате топ-листов.
14 апреля в 18:30 смотрите новый выпуск, посвященный сумасшедшим трендам, которые завтра могут прийти в ваш дом.
Какие безумства уже узаконены, а какие существуют только на уровне инициатив? Раздаст ли Дональд Трамп оружие школьным учителям? Правительства каких стран всерьез готовятся к нашествию зомби, НЛО и вампиров? Кто и зачем вводит моду на мужское синхронное плавание? Почему набирают популярность опасные туры в эпицентры природных катастроф и зоны ядерного заражения? Во что люди готовы одеться ради оригинальных «луков» в соцсетях? И зачем британка носит в качестве амулета отрезанный палец? Узнайте на РЕН ТВ.
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