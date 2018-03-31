Хоккеистка из Канады смело показала, как кормит дочь грудью во время матча

Мама из Канады, которая одновременно работает учителем и играет за хоккейную команду Grovedale Vipers, не побоялась поделиться в соцсети снимком очень трогательного, но противоречивого момента. Спортсменка показала, как кормила почти двухмесячную дочь грудью в раздевалке своей команды в перерыве между периодами хоккейного матча. И неожиданно для себя Сэра Смолл получила множество положительных отзывов от посторонних людей в ответ на данный поступок.

По признанию хоккеистки, вначале она не планировала делиться этим трогательным фото. Она решила показать снимок лишь своему консультанту по грудному вскармливанию. Та попросила разрешения разместить его на странице компании, в которой работает. В результате снимок собрал столько положительных комментариев, что Сэра решилась показать момент кормления грудью и на своей странице в Facebook.

Я так боялась размещать это фото, которое я просто обожаю. Почему? Потому что общество превратило грудь в сексуальный объект,

— объяснила Сэра, делясь снимком. Затем спортсменка пояснила: консультант по грудному вскармливанию дала ей понять, что она должна не стыдиться, а гордиться своей ролью матери. Сэра призналась — ей всегда было сложно прятаться, когда ее дочь Элли хотела есть. В результате она решила вообще не прикрываться в эти моменты. Конечно, Сэра иногда видит осуждающие взгляды в свою сторону, но старается не обращать на них внимания и, наоборот, лишний раз убеждается в своем праве кормить дочь даже в общественных местах. Кстати, возвращаться в спорт Сэре было очень непросто. Девушка привыкла иметь прекрасное спортивное телосложение, поскольку играла в хоккей с самого детства. Она призналась, что, будучи беременной, переоценила свои силы после рождения дочери. Она записалась на участие в хоккейном турнире, который состоялся всего через несколько недель после появления малышки на свет. Сэра с удивлением обнаружила, что ей нужно много тренироваться, чтобы вернуть былую форму.

Я стала медленнее и чувствовала себя потерянной на льду. Мое тело не делало тех вещей, которых ожидал от него мозг. Однако я никогда не была более горда собой и своим телом. Грудь создала мне новые проблемы. Я чувствовала, как она наполняется молоком и даже течет, а потому в перерывах между периодами я кормила свою 8-недельную дочь. Быть мамой потрясающе,

— рассказала хоккеистка. Она уверена, что женщины должны восхищаться возможностями своего тела. По мнению Сэры, один из способов избавить женщин от стеснения во время кормления грудью — это решение смело показывать: кормить грудью можно где угодно и когда угодно.

«Ты прекрасна! Мы тебя любим!», «Как бы я хотела быть такой же смелой, когда мои девочки были еще младенцами», «Продолжай! Не стыдись ничего!», «Элли прекрасна! Вы хорошая мама!», «Вы чудесный пример для мам и всего нашего общества», — поддержали маму пользователи Facebook. Конечно, были и негативные комментарии, но положительных оказалось в разы больше. Чуть позже хоккеистка поблагодарила всех пользователей Facebook в комментариях за слова поддержки. Она не ожидала, что ее фотография станет очень популярной — о спортсменке написали даже англоязычные СМИ.

Даже если я помогу хотя бы одной маме избавиться от неловкости во время грудного вскармливания — это того стоило!

— отметила Сэра. Фото: Facebook.com/serah.lanktree.5