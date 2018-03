Конец диете? Ким Кардашьян заметили на выходе из ресторана быстрого питания

Телезвезда Ким Кардашьян внимательно относится к критике в свой адрес. Некоторое время назад поклонники ужаснулись ее неидеальным телом: в Сети появились фотографии, где у знаменитости явный целлюлит. Тогда участница шоу «Семейство Кардашьян» наняла тренера и привела свою фигуру в полный порядок, чем вызвала восхищение подписчиков.

Ким Кардашьян

Но на этот раз интернет-пользователи обсуждают новый выход супруги Канье Уэста . Папарацци запечатлели Ким, выходящую из ресторана быстрого питания. В руках она держала стакан с кока-колой.

Kim out in Calabasas, CA — — — — — #kimkardashian #kimkardashianwest #kardashian #kanyewest #saintwest #northwest #khloekardashian #kourtneykardashian #kendalljenner #kyliejenner #glam #makeup #moda #vogue #chanel #likeforlike #followforfollow #kuwtk #kardashians #krisjenner #kkw #kimye #tbt #throwback #love #amazing #yolo #instamood @kimkardashian

A post shared by Kim Kardashian West (@kimberlyklove_) on Mar 31, 2018 at 6:32am PDT К слову, теледива даже за кока-колой выходит при параде. Она выбрала наряд бренда Yeezy — марка принадлежит мужу Ким Кардашьян. Рэпер Канье Уэст выпустил первую коллекцию в 2015 году.