Как стать женщиной-биткоином?

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как соответствовать современным критериям женственности.

Недавно на почту пришло приглашение на вебинар «Как повысить свою значимость в глазах мужчины» от коуча личностного роста из Тамбовской области. Там говорилось, что никогда не нужно останавливаться на достигнутом, иначе мужчине станет скучно и он уйдет к соседке. «Станьте для него подарком! Будьте его недостижимой мечтой!» — говорилось в письме.

То есть, когда мужчина на вас женился, вы были женщиной-рублем, а теперь вам во что бы то ни стало надо «прокачаться», стать женщиной-биткоином. Чтобы он каждый день просыпался и радовался тому, как вы помолодели, как ваша попа стала меньше, а грудь устремилась непосредственно вверх. Ничего при этом не делая и вообще плохо представляя, что такое биткоин. Он просто должен быть счастлив оттого, что имеет вас. На своем счете. Иначе — инфляция счастья и криптоотношения с Нинкой из соседнего подъезда.

И вот на эту тему создали целый вебинар, где рассказывают, как совершить невозможное. Заставить его любить и уважать вас, когда он не хочет. А вам еще за это надо заплатить, потому что кто ж вам бесплатно тайну откроет? Две тысячи рублей с каждой неудачницы — и делов-то.

И мне отчего-то подумалось о самых ценных и значимых женщинах в мире: Мадонне, Кайли Миноуг, Деми Мур . Ну кто там еще с завышенной стоимостью, но без мужика? Да вы вокруг оглянитесь. Полно их, значительных и фееричных. Женщин-биткоинов. Каждый хочет обладать, но как до дела доходит — то денег нет, то боязно… А вот другой пример. Синица в капроновых колготках из «Ашана» , обычная женщина, которая не знает, что такое вебинар, но умеет варить борщ. Так, может, и не надо нам повышать свою значимость? А попробовать просто любить себя, наслаждаться каждым прожитым днем и проходить вебинары на тему «Как стать счастливой с обычным мужчиной». Хотя откуда им в Тамбове знать про обычных мужчин-то? Там, поди, одни коучи и миллионеры.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.