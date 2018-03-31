Молдаване столицы встретили весну по старинному обычаю

31 марта молдавская диаспора москвичей отметила праздник прихода весны «Мэрцишор» — осколок времен, когда Молдавия была частью римской провинции Дакия. Корреспондент «ВМ» встречал весну вместе с гостеприимным народом.

Суббота в Екатерининском парке столицы была наполнена веселыми звуками народной молдавской музыки, от которой ноги сами начинали пританцовывать. Дамы — в коротких шубках и сапогах, мужчины — в полосатых костюмах и шляпах, обнявшись, образовали круги и повели хоровод по цементной площадке парка.

— Этот танец называется «хора», — рассказала Аделаида Никифорова, глава национально-культурной автономии молдаван Московской области. — Люди огибают землю своим танцем, как бы собравшись под одной крышей. Кстати, в Москве и области примерно триста тысяч молдаван. И этот праздник мы устраиваем ежегодно, и не только в Москве, но и в Тюмени, Костроме, Курске. Везде, где есть молдаване.

В основе праздника, отмечавшегося в парке, — красивая сказка о том, как маленький Подснежник хотел вырасти, но злая Зима ему не давала сделать это. Весна решила помочь цветочку, но укололась о куст терновника. Ее алая кровь попала в снег, и Подснежник от ее тепла вырос. Это — праздник не только Молдавии, но и многих других балканских стран. Так, «Мэрцишор» встречают в Румынии, Болгарии, Македонии, Греции и Албании. Символом праздника считаются два вышитых цветка — белый и красный.

Приглашенные организаторами артисты в национальных костюмах молдаван (юбки, рубахи с вышивкой, на мужчинах шапки-«кушмы») с чувством разыграли театральное представление «Легенда Мэрцшора», которое с интересом смотрели и слушали не только малыши, но и взрослые.

На весь день Екатерининский парк стал «маленькой Молдавией». Здесь можно было посетить «Каса Маре» — оформленный в национальном стиле фрагмент жилого дома молдавской семьи с предметами мебели, интерьера, посудой, коврами, текстилем, национальной вышивкой.

Праздник также стал поводом для встречи руководителей и волонтеров национально-культурных центров молдаван из разных регионов России.

Гостям праздника — преимущественно окрестным жителям, которые пришли в парк с детьми или родителями, — в ярмарочных шале предлагали купить традиционную долму, вертуты, голубцы и мамалыгу. И, конечно, молдавский бренди вкупе с молодым вином.