«Результат налицо»: Дарья Астафьева похвасталась постройневшей фигурой

32-летняя фотомодель и певица Дарья Астафьева решила показать, что работа над собой — это отличная возможность улучшить внешность и душевное состояние. Недавно она рассказывала о намерении усовершенствовать фигуру. Задуманное ей удается и красавица не могла не продемонстрировать результат правильного питания и физических нагрузок, благодаря которым она стала выглядеть еще лучше, чем ранее.

Звезда Playboy Дарья Астафьева не могла не похвастаться постройневшей фигурой. Когда она только начала ее совершенствовать, многие посчитали, что ей в этом нет необходимости, так как она и так очень красива. Но знаменитость была полна решимости — она планировала подтянуть мышцы, улучшить состояние кожи и немного сбросить вес. На днях звезда показала первые результаты: «К состоянию „хочу все время есть“ привыкнуть очень сложно. Для меня — нереально… Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере! На сегодняшний день я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того».

По словам Дарьи Астафьевой, она не обращает внимания на уговоры и советы, потому что должна реализовать задуманное. Она подчеркнула, что долгое время была недовольна своими формами и внешностью, потому решила это исправить. Селебрити поблагодарила неравнодушных подписчиков, особенно женскую их часть, которые поддерживают ее начинания.

Астафьева уточнила, что всегда носит еду с собой, стараясь не пропускать приемы пищи. «Ела и в машине, и в спортзале, и еще во многих местах, где раньше себе этого не позволяла. Есть грехи. Рассказываю честно, что пару раз я срывалась, уж не могла удержаться, подъедала у родителей вареники, конфетки, фрукты там разные… и всякие вкусности!.. Просто заменила полезный прием пищи из расписания на „не такой уж и полезный“. Дарья показала на фото, что ей удалось избавиться от полутора килограммов, и она очень довольна, так как параметры изменились в лучшую сторону, что стали замечать окружающие. Но дело не только в питании, артистка также три раза в неделю занимается спортом.

Поклонники и недоброжелатели отреагировали на радость Дарьи: „Тоже мне похудела… „Фотошоп“?“ „Результат налицо, умничка, молодец!“ „Какая красивая! Была прекрасна, а стала еще лучше!“ „Заметно постройнела, хвалю и мотивируюсь!“ „Ой, как бы мне взяться за себя? А ты — большая молодец!“

В недавней фотосессии можно увидеть, что фигура Дарьи Астафьевой идеальна — многие пользователи соцсетей осыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит очень сексуальной и привлекательной.