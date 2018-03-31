Я был в Стамбуле 2 дня без визы. Вот впечатления

Вот впечатленияЕсли у вас есть загранпаспорт, но нет ни одной открытой визы — не беда. Есть несколько стран, которые можно посетить имея на руках лишь загранник.

Одна из таких стран, Турция, идеально подходит для короткой поездки на выходные: всего 3,5 часа на самолёте и вы уже в совершенно другом мире, где современность тесно переплетается с древностью, цены — умеренные, а еда настолько вкусная, что хочется попробовать абсолютно всё.

Так что я просто сидел дома и подумал: а не слетать ли мне в Стамбул?

Оформление билетов и поиск отеля заняли 15 минут, и утром следующего дня я уже выходил из самолёта под ярким турецким солнцем и аккомпанемент муэдзинов, читающих намаз.

Проведя в Стамбуле 3 дня, могу с уверенностью сказать: это чудесный горд, в котором вы просто обязаны побывать. А вот как это сделать, куда идти и что там смотреть — сейчас расскажу.

Как лететь и где жить

Найти билеты мне помог агрегатор авиабилетов. Причём, я делаю так: ищу билеты в агрегаторе, а затем иду на сайт понравившейся авиакомпании и покупаю билеты там. В этот раз такой авиакомпанией стала «Победа». Билеты из Москвы до Стамбула и обратно обошлись в 8317 рублей.

Разобравшись с билетами, открыл booking.com и сразу нашёл идеальное жилье в историческом районе Султанахмет, рядом с парком Гюльхане. Поселиться в пешей доступности от многих достопримечательностей на 3 дня стоило 69 евро.

Итого, затраты на поездку составили 13 117 рублей.

В Стамбуле отличный общественный транспорт: на метро и трамвае можно добраться практически куда угодно, поэтому вместо такси нужно приобрести универсальную транспортную карту Istanbul Card и тратить на поездки сущие копейки: метро — 2,4 лиры, пересадка на другой транспорт в течении 120 минут — 1,2 лиры.

Приобрести Istanbul Card можно в автоматических киосках или в специальных торговых точках.

Вот тут можно посмотреть расположение таких точек, а ниже фото автоматов — все они русифицированы, разобраться с приобретением карты не составит никакого труда.

Курс турецкой лиры по отношению к рублю меняется каждый день, но зачастую остаётся в пределах 14-16 рублей за одну лиру. Перед поездкой я обменял 4 950 рублей на 300 лир и этой суммы хватило на всё время пребывания в Стамбуле.

Средний чек за такси составляет не менее 5,5 долларов, так что передвигаться общественным транспортом выгодно. Метро чистое, трамваи — скоростные и современные. Вам понравится.

Куда идти, если у тебя всего 2 дня Так как я заселился в исторической части города, в первый день удалось посетить следующие уникальные места:

Цистерна Базилика.

Это крупнейшее древнее подземное водохранилище Константинополя, где снимали финал фильма по роману Дэна Брауна «Инферно». Внутри — величественные залы, медитативное журчание воды и загадочные каменные головы медуз, неизвестного происхождения.

Билет на посещение Цистерны Базилики стоит 20 лир.

Городской парк Гюльхане.

Красивый и величественный парк, где приятно просто бродить и слушать щебет попугаев, которые живут тут вместо воробьев и галок. Посещение бесплатное.

Галацкая башня.

Знаковое туристическое место, благодаря прекрасному виду, который открывается каждому поднявшемуся наверх этого сооружения. К сожалению, очередь желающих попасть в башню была настолько огромной, что я просто обошёл башню по периметру и отправился дальше.

В идеале, нужно приходить к Галацкой башне с утра, чтобы не терять до 1 часа в очереди.

Пешеходная улица Истикляль.

Это центр притяжения как местных жителей, так и туристов. Разнообразные магазины, рестораны и забегаловки удовлетворят любую потребность в сувенирах или еде.

В Стамбуле достопримечательности встречаются буквально на каждом шагу: по дороге успел посмотреть известный вокзал, с которого отходил Восточный экспресс с Эркюлем Пуаро в одном из романов Агаты Кристи.

На второй день я посетил:

Голубую мечеть.

Самая большая и главная мечеть Стамбула. Является одним из символов города и видна практически из любой части Стамбула. Внутри — мраморное убранство, огромные своды и множество правоверных мусульман.

Собор Святой Софии (Айя-София).

Это бывший патриарший православный собор, который турки превратили в мечеть, а сегодня это просто музей. Считается всемирно известным памятником византийского зодчества, символом «золотого века» Византии.

Греческий лицей.

Я давно слышал об этом монументальном и старинном учебном заведении, и вот увидел его своими глазами. Именно так я и представлял себе школу магии Хогвартс из мира Гарри Поттера . Лицей занимает более 3 000 кв. метров и расположен на высоком холме, куда нужно взбираться в прямом смысле этого слова по практически отвесной дороге. В дождь очень скользко.

С территории лицея открываются прекрасные виды на Стамбул и Босфор.

В остальное время я гулял по городу просто так, пробуя разную еду. Знаете, что нужно обязательно съесть в Стамбуле? А вот что:

Стамбул — город необычайно вкусного мяса

Ни в одном другом городе мира (ну, кроме Нью Йорка) я не видел столько еды на улице. В Стамбуле продавцы с лотками стоят буквально на каждом шагу. Продают:

жареную кукурузу (3 лиры)

жареные каштаны (100 г. — 7 лир)

бублики с маком (1,25 лиры)

«Рыбный хлеб» (от 7 до 12 лир)

Могу с уверенностью утверждать, что такого вкусного бутерброда с жареной на открытом огне рыбой я никогда в жизни не ел. Несмотря на простые ингредиенты — хлеб, рыба, помидоры, лук, соус — «рыбный хлеб» просто божественный перекус на ходу, который понравится всем без исключения.

Кукуруза разочаровала — слишком водянистая и с привкусом каштанов, потому что жарится на том же противне.

Бублики с маком очень вкусные, несмотря на то, что это простой хлеб. Вообще в Стамбуле хлеб очень вкусный.

Жареные каштаны совершенно не такие, как в Москве или в том же Париже: в меру сладкие, чуть маслянистые и необычайно сытные.

Но главное в Стамбуле — мясо. Любое мясо, будь то стейк, котлетки или донер. Обед с блюдом из мяса и чаем стоит в пределах 20-55 лир, и поражает объёмом порции. Здесь все едят неторопливо, пьют много чая, курят и громко разговаривают.

А вот разрекламированный «кокореч» (жареные петушиные потроха в хлебе) определенно на любителя. Очень острое и жирное блюдо, которое я не смог осилить.

Кстати, местные совсем не пьют свой знаменитый турецкий кофе, предпочитая простой черный чай. Кофе востребован лишь у туристов.

А если вы уже не можете смотреть на мясо — есть ещё турецкие сладости. Ничто не может сравниться со свежим рахат-лукумом. Тот, который не пролежал в коробке невесть сколько времени, а был приготовлен буквально накануне и прямо тает во рту.

Куда поехать на выходные больше не вопрос

Мои 2 полных дня в Стамбуле пролетели слишком быстро — столько еще осталось не увиденным и не попробованным. Нужно будет обязательно вернуться в этот прекрасный город, который влюбляет в себя шумной толпой, уникальной архитектурой и едой.

Для русских вообще хорошо: практически все турки знают русский язык и могут весьма бойко говорить на нашем родном наречии. Турецкий язык учить не обязательно.

Напоследок, ещё немного фото этого прекрасного города.

Вперёд, в Стамбул! Я уже там был, и мне понравилось. И вам понравится, уверяю.