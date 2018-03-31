Чон Хосок — Гей? Солиста BTS обвинили в «другой» ориентации

Западные СМИ в очередной раз подняли на поверхность вопрос, касаемо половой ориентации самого симпатичного из всех BTS. Поводом для пересудов стало легендарное видео, где Чон Хосок целуется с Ви. Поговаривают, что парней связывают не только дружеские отношения, но и что-то большее. Тем не менее поклонницы, которые разбираются в корейской культуре, объяснили прессе, что такое поведение мужского пола в Южной Корее абсолютно нормально, а поцелуи еще не говорят о том, что Чон Хосок гомосексуалист.