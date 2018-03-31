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Чон Хосок — Гей? Солиста BTS обвинили в «другой» ориентации
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Чон Хосок — Гей? Солиста BTS обвинили в «другой» ориентации 

Popcake.tv 45 минут назад
Фото: Popcake.tv
Западные СМИ в очередной раз подняли на поверхность вопрос, касаемо половой ориентации самого симпатичного из всех BTS. Поводом для пересудов стало легендарное видео, где Чон Хосок целуется с Ви. Поговаривают, что парней связывают не только дружеские отношения, но и что-то большее. Тем не менее поклонницы, которые разбираются в корейской культуре, объяснили прессе, что такое поведение мужского пола в Южной Корее абсолютно нормально, а поцелуи еще не говорят о том, что Чон Хосок гомосексуалист.
Признаться честно, в это сложно поверить! Ведь Чона десятки раз видели со многими популярными девушками, приписывали отношения даже с солисткой группы Lovelyz Чон Еин. Но, ребята, просто друзья! И вообще, в корейском шоу-бизнесе Хосок славится поведением ловеласа, а выдумки про его гомосексуальность, лишь стеб на реальностью, которую, он кстати, сам себе позволяет. Скажем, как Джаред Лето. ;
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