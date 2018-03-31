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Регина Тодоренко рассказала, как пахнут ее друзья
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Регина Тодоренко рассказала, как пахнут ее друзья 

Russianshowbiz.info 26 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Путешественница Регина познакомилась в одном из контактных зоопарков с милым зверьком под названием африканская циветта. Животное настолько осмелело в момент первой встречи с телеведущей, что уютно разместилось у девушки на спине. Очевидно, Тодоренко не очень обрадовалась такому близкому знакомству, особенно, после того, как узнала о привычке циветт оставлять пахучие метки с помощью секрета желез промежности.
Такие повадки зверька напомнили Регине о людях, которые тоже могут оставлять после себя приятный или отвратительный «аромат» в виде воспоминаний. По словам девушки, все ее знакомые пахнут исключительно хорошо. Регина поинтересовалась мнением подписчиков об их окружении.
Фолловеры телеведущей признались, что и их друзья оставляют лишь приятные воспоминания. Многие возмутились местом, которое посетила Регина: «Когда уже закроют эти контактные зоопарки. Владельцев лучше бы в клетки запихнуть, и пусть их все трогают и кормят всякой ерундой».
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