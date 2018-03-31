Падают надои: в Молдове стало не выгодно содержать коров

В Молдове осталось мало коровьих ферм. Поголовье крупного рогатого скота в частных хозяйствах ежегодно сокращается. В причинах разбиралась корреспондент «МИР 24» Ксения Яниева.

Основа молочной отрасли Молдовы — буренки из частных хозяйств, в которых собирают 80% сырья для крупных предприятий. Каждое утро фермеры доят кормилиц и относят молоко в специальные пункты приема. После тщательной проверки его отправляют на фабрики.

«Сейчас по списку у меня 30 человек. Это очень мало, если сравнивать с тем, как было раньше. Мы уже 20 лет занимаемся сбором молока. И в те времена только в нашем селе молоко сдавали 360 фермеров. Видите разницу? Сейчас уменьшилось количество скота», — сказла сборщик молока, лаборант Лариса Кучук.

Крестьянам стало невыгодно содержать животных из-за низкой закупочной цены на молоко. Пункты приема дают всего по 20 центов за литр.

«Где это видано? Бутылка газированной воды стоит больше, чем один литр крестьянского молока! Мы получаем копейки. Я на зиму закупил 100 мешков люцерны. Но доходы от молока покрывают мои расходы примерно на четверть», — возмущается сдатчик молока Сергей Плэмэдялэ.

Поставщики молока требуют денежной помощи от государства. Они хотят дотаций на каждый литр своего продукта: по примеру европейских стран и соседней Украины, где за каждый литр выплачивают компенсацию.

«Такая практика была и у нас какое-то время назад. Но в то же время было зафиксировано большое количество нарушений. Молоко подделывалось. Поэтому было принято решение направлять субсидии только на развитие ферм», — отметил главный консультант министерства сельского хозяйства Валентин Рошка.

Пока даже субсидии не помогают восстановить животноводческий сектор в Молдове. Создание современной фермы стоит больших денег. Строительство хозяйства еще не завершено, а инвестиции уже перевалили за три миллиона долларов. Из них государственных — всего 60 тысяч.

«Мы подали заявку на получение субвенций и получили. Это дотации на покупку коров и техники. Строительство фермы не закончено, и подать заявление на возмещение всех строительных затрат мы пока не можем. Но планируем сделать это по окончанию всех работ», — сказал администратор фермы Виктор Колин.

Ферму открыли всего год назад, но уже всем ставят в пример. 330 коров породы гольштейн завезли из Голландии. Каждая дает в среднем 30 литров молока в день.

«Благодаря современным технологиями мы отслеживаем всю цепочку. Знаем, во сколько корова зашла в зал для дойки, сколько молока она дала и за какой период времени», — пояснила ветеринар фермы Дойна Спейлу.

Все процессы здесь полностью автоматизированы. В день на ферме собирают более семи тонн жирного молока. На каждую корову нацеплен чип. По нему компьютер считывает всю необходимую информацию, а количество сдоенного молока отображается на специальных индикаторах.

Контракт с молокозаводом позволяет держаться на плаву. Увеличить доходы планируют собственным производством. И, возможно, в скором времени на прилавках будет стоять фермерская сметана и местный творог.

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