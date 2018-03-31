Как звездное семейство Кардашьян выглядело до пластических операций

Семейство Кардашьян прославилось, став героями истории, снятой об их жизни. Проект принес всем членам клана известность, в той или иной степени, сделав их звездами ТВ. Как известно, слава дама капризная. Она любит только красивых и успешных. Ей в угоду все участники реалити-шоу перекроили свои лица. В «Истории» своего «Инстаграма» Ким Кардашьян поделилась архивными фото, сделанными еще до всех операций.

Будущая светская львица уже в детстве без стеснения позировала перед камерой и любила фотографироваться.

На одной из фотографий Ким стоит вместе со своей сестрой и покойным отцом Робертом, которого не стало в 2003 году. Сложно представить, что когда-то они выглядели так.