Испытания и жесткий образ жизни: что нужно знать мечтающим об идеальном теле

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему в действительности большинство клиентов фитнес-клубов так и не построили «фигуру мечты».

Весна — традиционный период не только для тех, кто пытается сделать «марш бросок» в надежде наконец-то прорисовать на животе вожделенные кубики или округлить ягодичные мышцы. Веса — это еще и открытие соревновательного сезона среди любителей фитнеса. Чемпионаты Москвы и области, любительские турниры, а затем и профессиональные турниры по фитнес-бикини, пляжному и классическому бодибилдингу и многие другие направления начали свое шествие по стране. Сотни спортсменов выходят на сцену, чтобы посоревноваться в красоте рельефа, пропорциях, умении позировать, и чтобы показать, на что были потрачены сотни часов тренировок.

И многие посетители фитнес-клубов, глядя на красивых стройных девушек или накаченных парней, активно тренирующихся в зале, думают, что, в принципе, приложи немного больше усилий, и сможешь выглядеть если уже не на 100% так же, то хотя бы максимально похоже.

Я сам до сих пор — действующий спортсмен. Занимаясь 24 года разными видами спорта, я смог себя реализовать в пауэрлифтинге — силовом троеборье, сдав на мастера спорта в 2017 году. Я с подросткового возраста люблю заниматься с «железом» и рад, что именно в силовом виде смог себя так реализовать. Но в свое время я пришел в тренажерный зал не за бешеной силой, а за фигурой Аполлона. Мне хотелось иметь большую, пропорциональную, одновременно рельефную и да — сильную мускулатуру.

Годы тренировок я положил на то, чтобы добиться определенного результата. За 14 лет упорных занятий я набрал почти 16 килограммов мышечной массы, но так и не стал похож на Арнольда Шварценеггера . Проецируя мои рассуждения на среднестатистического клиента фитнес-клуба, я пытаюсь дать понять, что многие, кто ставит перед собой достаточно серьезные цели, должны быть готовы к следующему: им придется не только регулярно, годами тренироваться, но и радикально поменять свою жизнь, особенно со стороны питания, причем это касается не только обычных продуктов, но и большого количества специализированного, так называемого, спортивного питания. А в некоторых дисциплинах, как бодибилдинг, с большой мышечной массой, вам уже не обойтись и без применения запрещенных препаратов, которые априори опасны для здоровья. Именно из-за последнего я не стал дальше набирать мышечную массу, решив, что и так добился хорошего результата. Главное — его поддерживать.

Знаете, на ком зарабатывают фитнес-клубы? Именно на тех клиентах, которые покупают годовые карты и в год ходят буквально несколько раз. Причем это им не мешает впоследствии продлевать абонемент снова. И дело здесь не только в низкой мотивации или откровенной лени, а именно в том, что они считают, что вот уже через неделю регулярных тренировок они просто обязаны увидеть долгожданный результат. А так как осознание того, что для этого результата нужно откровенно «пахать», приходит достаточно быстро, они так же оперативно прекращают активную деятельность.

Красивая, стройная фигура — это действительно регулярный труд, и самым сложным испытанием для человека становится диета. И когда вы видите на сцене девушек с идеальным рельефом живота, парней с большой и «прорисованной» мускулатурой, вы даже себе не можете представить, каким лишениям они себя подвергают, особенно перед соревнованиями. Только представьте, что в день соревнований вообще нельзя пить воду, а в последнюю неделю перед стартом несколько дней в неделю нельзя употреблять углеводы, что для человека, например, занятого активным умственном трудом, практически невозможно (углеводы, в первую очередь, необходимы мозгу как источник энергии). И как быть, если вы не тренер в клубе, а экономист? Как совместить такие ограничения с профессиональной деятельностью?

Куриные грудки и овощи, пять-шесть тренировок в неделю, режим сна и отдыха — вот обязательные составляющие действительно идеально тела, тела «с обложки». И я все это рассказываю не для того, чтобы вас отговорить заниматься фитнесом: мол, если все так сложно, зачем напрягаться вообще?

Я это рассказываю именно для того, чтобы вы отдавали себе отчет о возможном объеме работы для достижения заветной цели. И если ваша цель — не сцена, то и не корите себя за лишний кусок торта или бокал красного вина в субботу за ужином. Ведь основной смыл фитнеса — это поддержание двигательной активности с целью сохранения здоровья, создания мышечного корсета, хорошего метаболизма, уменьшения жировой прослойки, возможно, восстановление здоровья после раннее полученной травмы. И если у вас не будет идеального живота или бицепсов по 50 сантиметров, не расстраивайтесь. То, что вы регулярно тренируетесь, гораздо важнее результата, к которому вы по тем или иным причинам пока просто не можете подготовиться.

Фитнес, как и все в нашей жизни, должен быть разумным. Ваша задача — просто сделать тренировки хорошей привычкой, и организм вам обязательно скажет за это спасибо.