Сергей Захаревский: «Это неестественно, когда муж присутствует на родах»

Хирург-гинеколог, кандидат медицинских наук Сергей Захаревский вот уже 20 лет проводит уникальные операции по внутриматочной патологии, спасая женщин от бесплодия. За время своей работы провёл 150 уникальных операций. Спасённых мамочек и рождённых от них деток столько, что для них можно построить отдельный детсад.

Одна из…

В приёмное отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова экстренно поступила пациентка в возрасте 19 лет с жалобами на боли внизу живота. По словам девушки, боли у неё начались внезапно. После проведения обследования специалисты поставили диагноз «внематочная беременность», а точнее «брюшная беременность». Высококвалифицированные хирурги центра Сергей Захаревский и Наталья Балыкова экстренно провели операцию по удалению плода.

— Сергей Александрович, отчего это происходит: у вполне здоровых и молодых женщин вдруг внематочная или, как в данном случае, брюшная беременность?

— Это природа. Тут дело случая. Подобное бывает очень редко.

— В чём заключается суть проблемы?

— Чаще всего внематочная беременность диагностируется в маточной трубе. Эмбрион прикрепляется к трубе и не доходит до матки, начинает расти, труба рвётся, у женщины происходит кровотечение. В большинстве случаев мы делаем всё, чтобы в будущем пациентка смогла родить. Если не сама, то делаем ЭКО. Сейчас много различных технологий.

— Вы спасли жизнь молодой 19-летней девушке, операция была сложной?

— Да, это был один из уникальнейших случаев, потому что брюшная внематочная беременность встречается крайне редко, её трудно диагностируют. К нам эта девушка поступила с резкими необоснованными болями в животе. По данным УЗИ, плодное яйцо находилось вне полости матки. Мы экстренно пошли на операцию. Оказалось, что плод находился в глубине малого таза вблизи серьёзных анатомических структур. Опасность данного расположения могла бы привести к серьёзным фатальным последствиям. Используя современное лапароскопическое оборудование, нам удалось поэтапно удалить эмбрион без повреждений сосудов и мочеточника. Тем самым мы обеспечили пациентке в будущем возможность достойного материнства.

Всё дело в руках

— А как давно вы в профессии?

— В 1997 году я окончил медфак УлГУ (Тогда он был филиалом МГУ им. Ломоносова — Ред.), потом были два года клинической ординатуры — также при УлГУ. Выбрал специальность «акушерство и гинекология».

— Почему выбрали именно это направление?

— Понравилась эндоскопическая хирургия, и как-то сразу подумал, что надо попробовать себя здесь. Кстати, все международные эксперты в акушерстве и гинекологии — именно мужчины. Руководители серьёзных клиник, оперирующие врачи-гинекологи наших крупных городов — тоже мужчины.

— То есть, получается, что женщина рожает потомство, и помогают ей в серьёзных и критических ситуациях хирурги-мужчины?

— Именно так. Хочу отметить, что мы не акушеры, а гинекологи, и это хирургия узкой области. Она настолько узкая, что от неё зависит качество жизни женщины и, по большому счёту, дальнейшая её судьба.

— Много будущих мамочек вы спасли?

— Нет, я не считал (Ответил, улыбаясь, минуты через две. — Авт.), просто вспоминал! Наверное, достаточно, чтобы детский сад построить…

Проблема на двоих

— Как вы думаете, кто больше виноват в бесплодии? Женщина? Мужчина? Что делать, чтобы в обществе не было бездетных пар?

— Сегодня актуальной стала проблема — бесплодная пара. Сегодня соотношение бесплодия 50 на 50 у мужчин и женщин. В каких-то семьях мужчина виноват, в других — женщина. И в сравнении с прошлыми летами таких пар становится больше. Так что не стоит списывать всё только на экологию. Всё в комплексе. Всё зависит от образа жизни людей. Я думаю, чтобы меньше было бесплодных браков, должно быть социальное благополучие. Чтобы женщина не карьеру строила, а в сорок лет вспоминала, что ей дитя нужно родить… Ведь в этом возрасте уже комплекс различных болезней есть, в том числе и гинекологических. Именно социальное благополучие накладывает свой отпечаток на демографию, у многих молодых женщин попросту не хватает средств, чтобы стать мамой. Я так понимаю, что именно для этого в нашем регионе создали Министерство здравоохранения и социального благополучия, и я очень надеюсь, что в комплексе они решат все эти проблемы.

— А правда, что до сих пор вам приходится сталкиваться с такой дикостью, как криминальные аборты?

— Бывает, и к нам привозят пациентов в критическом состоянии после криминальных абортов. Разные жизненные ситуации случаются: забеременела, затянула, вовремя не обратилась в больницу, потом пошла к «бабкам» на аборт.

— А вы ставите в известность полицию в таких случаях?

— Мы просто обязаны это делать из-за врачебной этики. Кстати, таких случаев за последние годы становится всё меньше и меньше. Поступают обычно такие женщины в состоянии сепсиса. Кто-то где-то на этом практикуется и зарабатывает деньги… Бывает, что к нам в отделение привозят пациенток из районных больниц, где зачастую из-за сложной ситуации с оборудованием, кадрами делать операцию районные медики не решаются.

— А вам страшно не бывает? Ведь и на той и на другой стороне весов — человеческая жизнь?

— А кто не боится?! Таких людей нет. Если говорит человек, что ему ничего не страшно, значит, он просто нагло врёт.

Главное в жизни — семья

— Что для вас в жизни главное?

— Семья. У меня две дочки — старшей 13 лет (она тоже хочет стать врачом), младшенькой три года, а вот сыну недавно исполнилось три месяца.

— Поздравляем! Это огромное счастье! Роды сами принимали у жены? Поддались современной моде?

— О нет! Ни в коем случае! Я считаю, что это неестественно, когда муж присутствует на родах. Вот, правда, я этого не понимаю, хотя сам врач. Роды — не совсем эстетический момент, а потом — это интимная часть жизни, семьи… Зачем всё наружу «выставлять»?

— Что труднее всего в вашей работе?

–Не знаю даже. После каждой операции понимаешь: вот ещё спасли одну жизнь. Но наш профессиональный долг — предупредить пациентку, как в дальнейшем ей нужно себя вести, как жить, чтобы обрести счастье материнства.

— Сергей Александрович, а какая у вас мечта в жизни?

— Чтобы было поменьше тяжёлых ситуаций, откладывающих негативный отпечаток в душе. Это касается работы. Мы — хирурги — мечтаем о суперсовременном оборудовании, инструментах. Для проведения специфических, уникальных операций одних рук уже недостаточно. А как муж, отец я мечтаю, чтобы мои близкие были здоровы, счастливы, чтобы я какую-то лепту в их счастье вносил постоянно. Правда, иногда мне кажется, что я им больше нервы порчу, чем делаю их счастливыми. Ведь иной раз в час ночи звонок, и я уезжаю на работу. Жена, конечно, привыкла, она тоже врач-акушер, но всё же…

— А с чем вы не согласны принципиально?

— Я обычный, простой человек, и если требуется, то в силу своих возможностей делаю всё. И еще считаю, что если человек выучился в институте, а в критической ситуации не может помочь людям — это уже не врач. Тех, кто действительно помогает, всё-таки больше! Ведь врач — это призвание. А ещё я против того, чтобы учиться медицине на платной основе. И «отклик» от такого платного обучения народ скоро почувствует. Если раньше в мединституты шли на основе конкурса, то сейчас любой, у кого есть финансовые возможности, может отправить своё чадо учиться на врача. Мол, так захотелось, престижно, в конце концов. А дальше-то что?! Какой врач из этого чада получится, если его в «ворота» запихнули… Он получит диплом и попытается сбежать из профессии. Ладно ещё менеджером каким-нибудь станет. А если будет работать, то как? Может наделать столько дел, что его коллегам исправлять будет достаточно сложно.

— А как вы относитесь к суррогатному материнству? Нужно ли скрывать в будущем от ребёнка, каким образом он был зачат?

— Как к одному из репродуктивных способов — когда у женщины исчерпаны все резервы организма, возраст не позволяет самой выносить дитя, как к стимулу для дальнейшей жизни. Но для воспитания ребёнка как раз есть ответственность, материальные и социальные условия. Да и любить своё чадо такие взрослые родители будут крепко и искренне.

Мнение пациенток.

С Сергеем Александровичем познакомилась не в лучший момент своей жизни. Но благодаря ему, его золотым рукам всё у меня хорошо теперь.

Замечательный врач! Добрый и отзывчивый человек! Благодарна за спасение моей долгожданной беременности в октябре 2014-го. В марте 2015-го родилась прекрасная дочь! Спасибо Вам, Сергей Александрович!