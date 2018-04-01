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Тюменские хирурги помогли пожилой свердловчанке, которая не могла есть и дышать
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Тюменские хирурги помогли пожилой свердловчанке, которая не могла есть и дышать 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени хирурги ОКБ №1 помогли 80-летней свердловчанке. У пожилой дамы были осложнения после трахеостомы, и ее нужно было буквально спасать — образовался трахеопищеводный свищ. Лечат его только в нескольких клиниках в стране.
Трахеопищеводный свищ — врожденный или приобретенный дефект, поддерживающий аномальное сообщение между трахеей и пищеводом. Требует оперативного лечения.
— В декабре прошлого года у мамы после трахеостомы ухудшилось состояние. Она не могла ни есть, ни дышать нормально. Человек просто тихонько умирал. Врачи нашей больницы подсказали обратиться в Тюмень, — рассказала дочь пожилой пациентки.
Врачи двух регионов провели консилиум по видеосвязи и решили, что женщину нужно оперативно отправлять в Тюмень. Здесь пациентку ждали торакальные хирурги.
Доктора ушили свищ, трахею и пищевод. После создали из мышц шеи специальную прокладку между трахеей и пищеводом для профилактики рецидива. Операция осложнялась наличием сопутствующих заболеваний и изгибом трахеи, образовавшемся из-за возрастных изменений позвоночника.
— Уже на третий день после операции женщина смогла нормально пить, — сообщили в ОКБ №1.
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