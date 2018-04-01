Тюменские хирурги помогли пожилой свердловчанке, которая не могла есть и дышать

В Тюмени хирурги ОКБ №1 помогли 80-летней свердловчанке. У пожилой дамы были осложнения после трахеостомы, и ее нужно было буквально спасать — образовался трахеопищеводный свищ. Лечат его только в нескольких клиниках в стране.

Трахеопищеводный свищ — врожденный или приобретенный дефект, поддерживающий аномальное сообщение между трахеей и пищеводом. Требует оперативного лечения.

— В декабре прошлого года у мамы после трахеостомы ухудшилось состояние. Она не могла ни есть, ни дышать нормально. Человек просто тихонько умирал. Врачи нашей больницы подсказали обратиться в Тюмень, — рассказала дочь пожилой пациентки.

Врачи двух регионов провели консилиум по видеосвязи и решили, что женщину нужно оперативно отправлять в Тюмень. Здесь пациентку ждали торакальные хирурги.

Доктора ушили свищ, трахею и пищевод. После создали из мышц шеи специальную прокладку между трахеей и пищеводом для профилактики рецидива. Операция осложнялась наличием сопутствующих заболеваний и изгибом трахеи, образовавшемся из-за возрастных изменений позвоночника.

— Уже на третий день после операции женщина смогла нормально пить, — сообщили в ОКБ №1.