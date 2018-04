Это навсегда: 8 звездных пап, которые сделали татуировки в честь детей

В то время пока ребенок фломастером ставил свой автограф на вашей руке, сын сегодняшнего именинника Сергея Лазарева (1 апреля известный певец празднует свое 35-летие) любуется на шею папы, где красуется татуировка в его честь! Мы уже писали про звездных мам и их самые главные татуировки. Пришло время пап! Сильвестр Сталлоне

Фото: www.epa.eu Какую татуировку может сделать человек, который вот уже как 20 лет счастливо женат на женщине, подарившей ему трех красавиц-дочерей? Сильвестр Сталлоне решил признаться в любви своим девочкам большой татуировкой на правой руке. the ultimate golden globes gang Публикация от Sophia Stallone (@sophiastallone) 8 Янв 2017 в 3:50 PST Сначала на мощном бицепсе кинозвезды появился портрет жены Дженнифер Флавин (говорят, Сталлоне этим шагом убил двух зайцев: избавился от старых тату и сделал комплимент своей второй половинке). А потом постепенно рядом с изображением актрисы стали появляться розы — в честь дочерей Софии (родилась в 1996 году), Систин (родилась в 1998 году) и Скарлет (родилась в 2002 году). Предполагаем, что актеру придется «разбить сад» и на другой руке, когда у него появятся внучки. Дэвид Бекхэм

Фото: portal.picture-alliance.com Уж кто-кто, а Дэвид Бекхэм абсолютно не стесняется быть папой. Он развозит младших детей по школам и на прощание, не стесняясь никого вокруг, целует их в губы. Он печет блинчики, чтобы порадовать ребят, помогает малышке Харпер шить платья для ее кукол и, конечно, сделал тату в честь каждого из своих четверых детей. В честь первенца Бруклина (родился в 1999 году) внизу спины футболиста появилась татуировка с именем сына. Имя второго сына Дэвида и Виктории Бекхэм (Ромео родился в 2002 году) красуется на шее спортсмена, а младшего Круза (родился в 2005 году) футболист «поместил» в центре спины, прямо под изображением ангела. The boys expressing how they feel about daddy ❤️❤️❤️ Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 28 Окт 2015 в 8:50 PDT Долгожданной дочери Харпер (родилась в 2011 году) счастливый отец посвятил аж две татуировки: имя малышки нанесено на левой лопатке Бекхэма, а надпись Pretty Lady — на шее. Apparently Harper is allowed to scribble on daddy ❤️ Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 28 Окт 2015 в 8:47 PDT Кроме того, тело Бекхэма украшают тату, эскиз которых придумали сами ребята.

Так, например, на правой ладони мужчины выбита нарисованная детской рукой забавная девочка, а на левой груди — признание в любви от детей: We love you Daddy. Кстати, дизайнер Виктория Бекхэм также является большой поклонницей тату. Сергей Лазарев

Фото: www.visualrian.ru Иногда бывает, что страстно хочешь сделать тату, но в силу тех или иных обстоятельств не можешь. Для Сергея Лазарева этим самым «обстоятельством» стала необходимость держать в секрете факт появления на свет наследника. Поэтому он приступил к воплощению в жизнь своей мечты, как только объяснил поклонникам, почему 2,5 года скрывал своего сына Никиту. В январе 2017 года в «Инстаграме» известного певца появился кадр, сделанный в тату-салоне, где Сергей в свое время сделал рисунок крыльев на обоих плечах. Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 26 Янв 2017 в 2:38 PST +1… давно ее хотел… но смог позволить только сейчас…

— подписал этот кадр Сергей Лазарев. Разумеется, поклонники сразу же сделали предположение, что новую татуировку артист посвятит своему сыну Никите. И не ошиблись! На левой стороне шеи певца появилась латинская буква N. Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 24 Янв 2018 в 11:20 PST Что-то «Летидору» подсказывает, что сделанная Сергеем татуировка в честь сына не будет последней. В интервью Лазарев не устает повторять, насколько сын его вдохновляет. Уверены, в будущем Никита не раз порадует папу своими успехами! Павел Воля

Фото: Instagram@pavelvolyaofficial

Известный российский шоумен решил не отставать от голливудских звездных папочек. Пожалуй, Павел Воля даже в какой-то степени перещеголял их. В то время как Бекхэм наносит на тело тату в виде имен детей, бывший кавээнщик сделал на свой левой груди фотопортреты сына и дочери! Жена рядом, дети на груди. Семья всегда в сборе. Всем хорошего вторника. Я — в море! Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 8 Сен 2015 в 2:39 PDT Первого «малыша» Воля нанес на свое тело по случаю рождения сына Роберта (родился в 2013 году), а потом ему составил компанию второй «малыш», сделанный в честь появления на свет дочери Софии (родилась в 2015 году). Джонни Депп

Фото: portal.picture-alliance.com Поклонники легендарного актера любят повторять, что в прошлой жизни их кумир точно был пиратом! Об этом говорит и бурная личная жизнь Деппа, и его стиль одежды, и, конечно, его татуировки, коих на его теле больше 15 штук. Две из них посвящены детям Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз (родилась в 1999 году) и Джону (родился в 2005 году).

Любовь к дочери отец выразил с помощью изображения ее имени на своей груди, а имя сына расположилось на правой руке актера прямо под картинкой моря и чайки.

Кстати, Депп известен не только своей любовью к тату, но и своей страстью видоизменять их. Например, тату в честь Вайноны Райдер из надписи «Вайнона навсегда» (Winona Forever) с помощью мастеров превратилась в выражение «Вино навсегда» (Winо Forever), также после расставания с Эмбер Херд татуировка «Худышка» (SLIM) на пальцах Джонни преобразовалась в надпись «Мерзавка» (SCUM). Надеемся, Лили-Роуз и Джон ведут себя примерно и папочку не расстраивают! Ленни Кравиц

Фото: www.epa.eu Как может ответить отец на просьбу дочери сходить вместе в тату-салон? Если этот папа — музыкант Ленни Кравиц, то, разумеется, согласием! Да-да, вы не ослышались. В 2014 году музыкант и его дочь Зои решили отпраздновать выход альбома Кравица Strut походом за татуировками! #emmys. Such an honor to be there with my girls tonight. #biglittlelies Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 17 Сен 2017 в 11:44 PDT Ленни нанес на тыльную сторону предплечья надпись Free At Last. А вот о том, какую фразу выбрала Зои, неизвестно (кстати, сейчас у 29-летней дочери Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне огромное количество татуировок на теле). Inspiration Публикация от Lenny Kravitz (@lennykravitz) 28 Окт 2016 в 11:26 PDT Зато Ленни Кравиц сам рассказал и показал журналистам тату, сделанное в честь единственной дочери. На его безымянном пальце левой руки, там, где многие носят обручальное кольцо, появилась буква Z. Канье Уэст

Фото: portal.picture-alliance.com Кто-то называет искусство тату просто украшательством, а кто-то видит в нательных картинках по-настоящему глубинный смысл. Известный рэпер явно относится ко второй категории людей. Как он не раз признавался в интервью, каждая татуировка имеет для Канье Уэста огромное значение, поэтому он всегда настолько тщательно подходит к выбору изображения и месту нанесения тату. В свое время рэпер хотел увековечить даты рождения своих любимых женщин на подбородке! Но жена музыканта Ким Кардашьян отговорила его. Поэтому римские цифры в честь малышки Норд (родилась в 2013 году) и его покойной мамы Донды появились на запястьях Уэста. I meannnnn…how cute! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 8 Сен 2017 в 6:43 PDT Напомним, в январе Ким и Канье стали родителями в третий раз (на свет появилась дочь Чикаго). Как знать, может быть, все-таки рэпер вместе со своим тату-мастером доберутся и до подбородка? Уиз Халифа

Фото: portal.picture-alliance.com Даже если Канье Уэст и решится украсить свое лицо татуировкой, то первым по этой части он уже никогда не будет. Его опередил коллега по цеху Уиз Халифа, который в честь сына Себастиана (родился в 2013 году) решился на рисунок на лбу! Слово Bash (это прозвище Себастьяна) появилось на правом виске артиста. Смело? Не то слово! Today is my beautiful son Sebastian’s 5th birthday. Drop a 👼🏽 if your kids are everything to you. #HappyBirthdayBash #Gang Публикация от Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 21 Фев 2018 в 7:04 PST Удивляет то, что сам рэпер не желает, чтобы его сын в будущем украшал себя татуировками.

Я смотрю на него: он такой красивый мальчик. Я бы просто умер, если бы он решил разукрасить себя, как это сделал я. Я бы сказал ему: «Пожалуйста, не надо! Просто послушай, что я скажу: не трогай свою кожу!»

— сказал Халифа в интервью People. Фото: www.visualrian.ru; Instagram@lazarevsergey