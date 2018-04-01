Эксклюзив: как изменились и чем сейчас занимаются герои любимых сериалов нашего детства

Альф («Альф», 1986-1990) [SLIDER_2]

Старик Альф совсем не изменился: он по-прежнему не равнодушен к еде, а теперь еще и владеет рестораном, в котором готовят лучшие шашлыки в городе. А еще занимается политикой. В общем, серьезный мужчина с четким мнением по любому вопросу.

Мы узнали у Альфа, что он думает по поводу проекта Илона Маска, цель которого — построить город на Марсе. «На самом деле это была моя идея. Просто Илону повезло, и она пришла в его голову раньше. Жду не дождусь, когда он доведет начатое до конца. Между нами говоря, первым живым существом, с марсианским гражданством стану я. Но это не точно», — отметил он.

Гарфилд («Гарфилд и его друзья!», 2004) [SLIDER_1]

Наш кумир Гарфилд, в отличие от Альфа, например, привычный образ жизни сильно менять не стал. Правда, уже несколько лет он сидит на правильном питании, состоящем из сосисок и лазаньи, конечно же. А еще занимается спортом: бегает от своего закадычного приятеля, добермана Луки. В общем, проводит время за любимыми занятиями.

«Ну а что вы думали? Я вообще-то по жизни консерватор. В том плане, что консервы люблю… А вы, кстати, почему в гости с пустыми руками пришли?» — с порога сделал нам замечание Гарфилд.

Арнольд и Хельга Патаки («Эй, Арнольд!», 1996) [SLIDER_4]

Сейчас будет эксклюзив. Специально не стали выносить его в заголовок, чтобы оставить интригу. ИТААААААК! Арнольд и Хельга поженились и совсем скоро их семья пополнится еще одним «репоголовым». Информация точная, и нам очень приятно, что для сообщения о счастливом событии супруги выбрали именно SNCMedia.

«Да, Хельга действительно находится в положении, только умоляю, не трогайте ее сейчас! Сами знаете, какой у нее характер, а теперь еще и беременность. В общем, мне придется не сладко, но, кажется, я люблю ее и готов разделить все трудности», — прокомментировал новость Арнольд. Что ж, поздравляем. Кстати, судя по свежему снимку, беременность госпоже Патаки к лицу.

Мисс Пигги и Кермит («Маппет-шоу», 1976-1981) [SLIDER_3]

Возможно, вы сейчас расстроитесь, но Мисс Пигги и Кермит так и не сошлись! Да-да, они расстались навсегда и стараются не ворошить прошлое. Кермит ушел в тень, а вот наша любимая Пигги все так же на вершине славы. О бывшем она вспоминает неохотно, но нам все же удалось разговорить строптивую диву сказать несколько слов.

«Мы просто оказались слишком разными. Он был птицей не моего полета… Ну, то есть лягушкой не моего пруда… В общем, теперь я в активном поиске, так что, голливудские красавчики, берегитесь! Говорят, Брэд Питт сейчас свободен…Хм, надолго ли?» — поделилась Пигги с SNCMedia.

Гомер Симпсон («Симпсоны», 1990) [SLIDER_5]

В семейке Симпсонов практически ничего не изменилось. Дети выросли, а вот Гомер и Мардж в одной поре. О своей нынешней жизни согласился рассказать глава семейства.

«Фигня по прежнему происходит. Вы даже не замечаете, как она начинает стучать к вам в дверь. Сперва тихо, чтобы никого разбудить, затем громче и громче. Когда она начинает стучать вам по голове, вы наконец ее замечаете и… идете дальше заниматься своими делами. В такие моменты я кладу в рот пончик и запиваю его пивом», — пофилософствовал неунывающий Гомер во время нашего интервью.