Как заставить любовников пожениться

За чередой глобальных политических, а также трагических событий недели как то осталось незамеченным очень важное для миллионов россиян решение. Государственная дума РФ 21 марта отклонила законопроект сенатора Антона Белякова , который предлагал приравнять «фактические брачные отношения», то есть сожительство, к официальному браку.

Председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников отметил, что приравнивание сожительства к браку приведет к существенному ограничению прав граждан. Вопросы у думцев вызвали многочисленные спорные моменты, содержавшиеся в законопроекте и, в первую очередь, момент определения начала сожительства. Как можно определить, когда начали жить вместе гражданин А. и гражданка Б. ? Ответ на такой вопрос часто не могут дать даже сами сожители, что уже говорить о соседях, родственниках или о государственных органах.

Почему обществу и политикам не понравилась инициатива

Если бы такой закон был принят, он бы затронул интересы практически всех взрослых россиян — и тех, кто живет в официально зарегистрированном браке, и тех, кто предпочитает «гражданский брак» (так почему-то называют сожительство), и холостых граждан. Сложно сказать, какие могли быть последствия, но придание сожительству статуса «почти брака» не лучшим образом сказалось бы на социально-демографической ситуации. Многие люди специально не идут на заключение брака, руководствуясь стремлением обезопасить свое имущество от возможного раздела в случае развода, желая сохранить финансовую, да и бытовую свободу. С другой стороны, далеко не все даже официально расписанные пары живут вместе — есть гостевые браки, есть ситуации, когда люди формально женаты, но на самом деле давно живут раздельно и с другими партнерами и могут не видеться десятилетиями. Лезть в постель к россиянам — дурная затея.

У идеи уравнения сожительства и официального брака нашлись критики и по другой причине. Так, Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, но какое определение будет для сожительства? Не могло ли оно стать, в случае регистрации, первым толчком для последующей легализации гомосексуальных браков в стране? Естественно, что консервативная часть общества встретила эту идею очень отрицательно. Скептически отнеслись к проекту и многие политики. Так, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева подчеркнула, что в Семейном и Гражданском кодексах прописано, что брак есть зарегистрированный акт, и эта ситуация всех устраивает. Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина вообще назвала подобные инициативы недопустимыми, ведущими к развалу института семьи.

Главное — дать людям возможность выбора своей личной жизни

О том, почему в Госдуме все же решили не приравнивать сожительство к официальному браку и какие могли возникнуть правовые нюансы, мы решили спросить у юриста Андрея Лисова

«СП»: — Андрей, с какими главными препятствиями мог столкнуться данный законопроект?

— Во-первых, уравнение в правах сожительства и официального брака фактически нивелировало бы сам смысл создания семьи. Если брак и сожительство юридически равны, зачем идти в ЗАГС, создавать официальную семью? В России и так существуют серьезные проблемы с большим количеством разводов, растущим количеством кризисных семей, так что подобный закон не пошел бы на пользу обществу. Во-вторых, сам факт сожительства доказать порой очень сложно. Если с официальным браком все понятно — он отсчитывается с даты регистрации, то как быть с сожительством? Кто-то наблюдал бы за интимной жизнью россиян? В-третьих, совершенно непонятно, как обстояло бы дело с теми людьми, которые живут «на две семьи», как принято говорить. Узаконили бы их отношения сразу с двумя половинами? Но многоженство и многомужество пока в стране не разрешены.

«СП»: — То есть, этот законопроект скорее оставлял дополнительные вопросы, чем давал на них ответы?

— Конечно. И если бы он был принят Государственной думой РФ, то граждане страны столкнулись бы с очень серьезными проблемами в повседневной жизни. Возросло бы количество конфликтных ситуаций в семьях — официальных и «фактических», начались бы бесконечные судебные тяжбы по поводу исчисления сроков сожительства, опротестования самого факта сожительства и так далее. Тем более, что предлагалось считать приобретенное во время сожительства имущество, по аналогии с официальным браком, совместно нажитым.

«СП»: — Вы считаете, что сожительство узаконивать не нужно?

— Нужно дать людям возможность самостоятельно определять формы своей личной жизни. Брак — это союз двух совершеннолетних и дееспособных людей, которые, заключая его, принимают все обязанности и получают права супругов. Если люди по какой-то причине не хотят заключать официальный брак, значит они имеют на это право, но лишаются тех преимуществ, которые брак предоставляет. И, одновременно, избегают дополнительных хлопот и обязанностей. Многим людям выгоднее жить вместе, не заключая официальный брак. Это их право.

«СП»: — А как быть с детьми, рождающимися в сожительстве?

— Такое понятие как «незаконнорожденные дети», к счастью, ушло в прошлое и очень давно. Теперь все дети — законные. Если отец признал ребенка и записан в свидетельстве о рождении, то вне зависимости от формы его отношений с матерью ребенка, он является его отцом. Например, обязан содержать его до совершеннолетия.

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