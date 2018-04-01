Как заставить любовников пожениться 

За чередой глобальных политических, а также трагических событий недели как то осталось незамеченным очень важное для миллионов россиян решение. Государственная дума РФ 21 марта отклонила законопроект сенатора Антона Белякова, который предлагал приравнять «фактические брачные отношения», то есть сожительство, к официальному браку.
Председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников отметил, что приравнивание сожительства к браку приведет к существенному ограничению прав граждан. Вопросы у думцев вызвали многочисленные спорные моменты, содержавшиеся в законопроекте и, в первую очередь, момент определения начала сожительства. Как можно определить, когда начали жить вместе гражданин А. и гражданка Б. ? Ответ на такой вопрос часто не могут дать даже сами сожители, что уже говорить о соседях, родственниках или о государственных органах.
Почему обществу и политикам не понравилась инициатива
Если бы такой закон был принят, он бы затронул интересы практически всех взрослых россиян — и тех, кто живет в официально зарегистрированном браке, и тех, кто предпочитает «гражданский брак» (так почему-то называют сожительство), и холостых граждан. Сложно сказать, какие могли быть последствия, но придание сожительству статуса «почти брака» не лучшим образом сказалось бы на социально-демографической ситуации. Многие люди специально не идут на заключение брака, руководствуясь стремлением обезопасить свое имущество от возможного раздела в случае развода, желая сохранить финансовую, да и бытовую свободу. С другой стороны, далеко не все даже официально расписанные пары живут вместе — есть гостевые браки, есть ситуации, когда люди формально женаты, но на самом деле давно живут раздельно и с другими партнерами и могут не видеться десятилетиями. Лезть в постель к россиянам — дурная затея.
У идеи уравнения сожительства и официального брака нашлись критики и по другой причине. Так, Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, но какое определение будет для сожительства? Не могло ли оно стать, в случае регистрации, первым толчком для последующей легализации гомосексуальных браков в стране? Естественно, что консервативная часть общества встретила эту идею очень отрицательно. Скептически отнеслись к проекту и многие политики. Так, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева подчеркнула, что в Семейном и Гражданском кодексах прописано, что брак есть зарегистрированный акт, и эта ситуация всех устраивает. Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина вообще назвала подобные инициативы недопустимыми, ведущими к развалу института семьи.
Главное — дать людям возможность выбора своей личной жизни
О том, почему в Госдуме все же решили не приравнивать сожительство к официальному браку и какие могли возникнуть правовые нюансы, мы решили спросить у юриста Андрея Лисова.
«СП»: — Андрей, с какими главными препятствиями мог столкнуться данный законопроект?
— Во-первых, уравнение в правах сожительства и официального брака фактически нивелировало бы сам смысл создания семьи. Если брак и сожительство юридически равны, зачем идти в ЗАГС, создавать официальную семью? В России и так существуют серьезные проблемы с большим количеством разводов, растущим количеством кризисных семей, так что подобный закон не пошел бы на пользу обществу. Во-вторых, сам факт сожительства доказать порой очень сложно. Если с официальным браком все понятно — он отсчитывается с даты регистрации, то как быть с сожительством? Кто-то наблюдал бы за интимной жизнью россиян? В-третьих, совершенно непонятно, как обстояло бы дело с теми людьми, которые живут «на две семьи», как принято говорить. Узаконили бы их отношения сразу с двумя половинами? Но многоженство и многомужество пока в стране не разрешены.
«СП»: — То есть, этот законопроект скорее оставлял дополнительные вопросы, чем давал на них ответы?
— Конечно. И если бы он был принят Государственной думой РФ, то граждане страны столкнулись бы с очень серьезными проблемами в повседневной жизни. Возросло бы количество конфликтных ситуаций в семьях — официальных и «фактических», начались бы бесконечные судебные тяжбы по поводу исчисления сроков сожительства, опротестования самого факта сожительства и так далее. Тем более, что предлагалось считать приобретенное во время сожительства имущество, по аналогии с официальным браком, совместно нажитым.
«СП»: — Вы считаете, что сожительство узаконивать не нужно?
— Нужно дать людям возможность самостоятельно определять формы своей личной жизни. Брак — это союз двух совершеннолетних и дееспособных людей, которые, заключая его, принимают все обязанности и получают права супругов. Если люди по какой-то причине не хотят заключать официальный брак, значит они имеют на это право, но лишаются тех преимуществ, которые брак предоставляет. И, одновременно, избегают дополнительных хлопот и обязанностей. Многим людям выгоднее жить вместе, не заключая официальный брак. Это их право.
«СП»: — А как быть с детьми, рождающимися в сожительстве?
— Такое понятие как «незаконнорожденные дети», к счастью, ушло в прошлое и очень давно. Теперь все дети — законные. Если отец признал ребенка и записан в свидетельстве о рождении, то вне зависимости от формы его отношений с матерью ребенка, он является его отцом. Например, обязан содержать его до совершеннолетия.
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