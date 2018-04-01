Возраст не помеха: правила занятий физкультурой для старшего поколения

Горожане старшего возраста — участники пилотного проекта, который запустили в столице, получили возможность посещать разнообразные кружки и секции, в том числе спортивные. Mos.ru и главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Ольга Ткачева рассказывают, почему важно дружить с нагрузками в любом возрасте и как правильно тренироваться, чтобы не навредить себе.

Движение к долгой жизни

С возрастом активность человека, физическая и умственная, постепенно начинает снижаться. Влияет на это сразу несколько факторов: изнашиваются ткани и органы, перестают вырабатываться несколько гормонов, уменьшается скорость работы нервной системы. Замедлить эти процессы и помогают систематические занятия спортом.

«Физическая нагрузка дает многогранный эффект: замедляет процессы старения, улучшает обмен веществ, тренирует сердечно-сосудистую систему», — объясняет Ольга Ткачева.

Есть и еще один эффект от занятий спортом, не такой очевидный, как здоровье тела. По словам Ольги Ткачевой, в 2017 году было опубликовано несколько крупных научных исследований, которые подтвердили предположение: занятия физкультурой положительно влияют на центральную нервную систему.

«Это уже доказано и не оспаривается никем: физические нагрузки уменьшают риск развития деменции. Спорт способствует нормальному функционированию нервной системы», — рассказывает врач.

Чем бы заняться?

Есть мнение, что чем старше человек, тем ниже должны быть нагрузки: максимум, что можно пожилым, — это свежий воздух на лавочке у подъезда или партия в шахматы в каком-нибудь тихом парке.

На самом же деле преклонный возраст для физических нагрузок вовсе не противопоказание.

«Если, например, у человека болят суставы или есть какое-то другое заболевание, которое ограничивает его активность, все равно не надо отказываться от физических нагрузок, а заниматься в пределах возможного», — добавляет Ольга Ткачева.

Более того, по словам специалиста, если серьезных ограничений у человека в возрасте нет, нагрузки должны быть достаточно интенсивными, требующими усилий.

Список рекомендованных занятий достаточно широк: в нем и плавание, и популярная теперь скандинавская ходьба, а еще танцы, гимнастика, бадминтон. Чтобы добиться положительного эффекта, заниматься следует не меньше 40 минут в день.

«Скандинавская ходьба у нас три раза в неделю, — рассказывает руководитель кружков общей физической подготовки и скандинавской ходьбы в территориальном центре социального обслуживания «Тимирязевский» Наталья Дроздова . — Занятия проходят в «Дубках». Сначала делаем разминку на свежем воздухе — разминаем ноги, руки, потом упражнения на расслабление и несколько кругов по трассе в парке. Мы обязательно проходим минимум два круга, это около трех километров. Самому старшему из моих учеников 84 года, самые младшие — молодые пенсионеры, им где-то за 60. Всего у меня занимаются около 40 человек, в группе — 10–12. Так удается уделить внимание всем: мы стараемся никого не пропустить».

Рядом с домом

Участникам пилотного проекта для старшего поколения будут доступны разные виды спортивных занятий: тренироваться можно будет и на свежем воздухе, и в залах рядом с домом. Более того, пенсионеры смогут пройти курс «Здорово жить». Его слушателям расскажут об основах здорового образа жизни, правильном питании и умении прислушиваться к своему организму, чтобы распознать сигналы, при которых стоит обращаться к врачу.

«Такие программы очень важны для столицы. Мы знаем, что человек, который живет в мегаполисе, где столько домов, машин, людей, тем не менее остается одинок. Поэтому необходимо создавать инфраструктуру. Мы сейчас говорим, что очень полезно ходить, а, предположим, лет пять-шесть назад по центру города нельзя было прогуляться. Сейчас ситуация изменилась. В этом огромном городе появились места, где можно гулять как одному, так и с детьми или внуками», — уверена Ольга Ткачева.

Все о пилотном проекте для старшего поколения.