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В Дании появятся искусственные плавающие острова
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В Дании появятся искусственные плавающие острова 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Не так давно в гавани столицы Дании появился первый искусственный плавающий остров. Небольшая платформа неправильной округлой формы, собранная из дерева, стала первым в проекте, который должен популяризовать водные виды спорта и отдыха, по задумке его создателей.
Идея по созданию деревянных плавучих островов недалеко от набережной акватории Копенгагена принадлежит австралийскому архитектору Маршаллу Блечеру: он еще в детстве неизменно восхищался тем, как проходят пикники на плотах и понтонах в небольшом городе его родного Зеленого континента. В сотрудничестве с датской дизайнерской студией Fokstrot они решили запустить проект с экологичными и легкими для транспортировки плавучими островами, которые уже в ближайшем будущем украсят гавань столицы Дании.
Планируется, что на первом этапе на воду будет спущено девять небольших платформ разной формы: на одной будет создана небольшая, но полноценная фирма по производству мидий и небольшой уютный ресторанчик, в который планируется пригласить одного из мишленовских звезд.
На нескольких других расположатся кафе для семейных пар с детьми, сауна, концертный зал, площадка активностей одного из популярных дайв-клубов и мягкая комната для детей. Форма островов продумана таким образом, что при необходимости их можно собрать в единый модуль, быстро и безопасно скрепив между собой специальными защелками. Также можно транспортировать любой из них в какую угодно точку страны или мира, чтобы устроить выездное — с поправкой на водную направленность — мероприятие для любой компании или группы людей.
Остова можно разобрать, заменить любой из имеющихся элементов, достроить или переделать — они полностью экологичны и оснащены локальными инфраструктурами, которые заменяют традиционные канализационные и водные коммуникации. Эти площадки работают по принципу замкнутого круга, никак не загрязняя окружающей среды и используя для технических нужд ту воду, на которой они находятся — разумеется, после прохождения тщательной очистки и фильтрации.
Первый из островов, который сейчас уже можно увидеть на фотографиях, площадью около 20 квадратных метров. На нем посажена одна липа — и его могут использовать все желающие позагорать, подумать в тишине или почитать книгу, посидеть задумчиво с удочкой.
Такие острова могут стать настоящей находкой для спасательных служб — на них можно размещать посты наблюдателей, а дайверы, каякеры и любители серфинга и кайтинга получат превосходную возможность сделать передышку, проверить снаряжение или хранить запасное оборудование, которое может пригодиться для длинных маршрутов или марафонов любой сложности.
Сейчас этот остров находится в Южной гавани — в шлюзе Слюсен: он постоянно перемещается на север к промышленному району Рефсхалеен/Refshaleøen. Предполагается, что именно возле него будут «припаркованы» первые плавучие острова, которые, конечно же, не потеряют способности к транспортировке в любую точку гавани.
Изначально предполагается, что все девять платформ будут объединены в одну общую цепочку с возможностью свободного перемещения между ними — для надежной фиксации на воде даже во время сильного ветра будет использована система якорей, так что плавучая армада будет в нескольких точках закреплена ко дну — якоря тоже сделаны из экологически чистых материалов.
Для безопасности детей и тех, кто использует для перемещения инвалидные кресла, например, могут быть использованы специальные заграждения, которые любой желающий сможет быстро и безопасности установить на любой из сторон платформы.
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