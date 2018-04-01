Бьюти-дневник телеведущей, актрисы и дивы Мисс Пигги

11:00 Тяжело ли быть дивой, спросите вы? Конечно, да! Надо всегда иметь здоровый не бледно розовый цвет лица, а тут без полноценного сна никак. Я не из тех ранних пташек, что встают ни свет ни заря. Мой главный совет — спите сколько влезет! Я лично раньше обеда с подушкой не расстаюсь. А если и расстаюсь, то только по уважительным причинам. Мой глупенький Кермит всегда вставал с восходом солнца, чем вызывал мой праведный гнев — больше он мне не пара. 12:00 Так и быть, время навести марафет. Захожу в гардеробную и теряюсь на там на пару часов, перебирая новые наряды. Прошлые коллекции отдаю бедным старлеткам. Вот, Алессандро Микеле прислал на днях симпатичное пальтишко. Мечтает, чтобы я его надела, но это не мой стиль. На самом деле стилисты каждый вечер отбирают мне 10 луков, с утра я захожу и проверяю, что они там навыдумывали. Иногда мне даже нравится. 14:00 Завтракаю, обедаю и ужинаю шоколадом. И он никак не отражается на моем весе — у меня хороший метаболизм. И вообще, гедонизм — это новый ЗОЖ. Спорт? Пффф, не смешите. Мое кардио — это бег от папарацци. Иногда завтракаю с Гослингом или Крисом Хемсфортом — они от меня без ума. Раньше в их числе был и Клуни, но Амаль не одобряет наши встречи — ревнует бедняжка.

15:00 Люблю пропадать в салонах часами. Биоревитализация, плазмолифтинг — мои главные козыри. А вы знали, что свиная плазма не имеет аналогов? Но я с вами не поделюсь. Хотя, дело в цене.

17:00 Готовлюсь к вечернему эфиру. Вернее — меня готовят, я же дива! Моя команда визажистов всегда на подхвате. Стробинг и контуринг оставьте семейству Кардашьян, мои натуральные щечки стоят по миллиону каждая. Если вижу хоть один комочек на ресницах — увольняю этого бездаря, такое свинство со мной не пройдет. Когда мейкап удается на славу, я становлюсь похожа на горячий гавайский барбекю с пылу с жару!

Иногда пропадаю на киносъемках часами. Я создана для камеры. Смотрели «Свиньи в космосе»? Я так горжусь этой ролью. Но, как я люблю повторять, я мало снимаюсь, потому что жду роль по-настоящему великой свиньи. Хорошо еще, что вы не видели мой райдер — Бейонсе по сравнению со мной просто скромняшка.

23:00 Иду опрокинуть пару бокальчиков в компании подруг. Иногда звоню бывшему, Кермиту, но мои вкусы изменились после развода — предпочитаю помоложе. Жаль, Фассбендер уже занят, мы были так близки. Планирую все-таки соблазнить Гослинга — такой парень пропадает.