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7 апреля в Барнауле пройдёт семейный фестиваль «Растём вместе»
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7 апреля в Барнауле пройдёт семейный фестиваль «Растём вместе» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Территория «Эко-ярмарки ВДНХ» будет разбита на несколько интерактивных площадок.
На площадке для мам и дочек расположиться «BEAUTY-зона», где профессионалы красоты проведут консультации для всех желающих. Так же здесь пройдут мастер-классы по плетению кос и make-up. Каждые два часа будет разыгрываться beauty-букет.
На богатырской площадке для пап и сыновей пройдёт тест-драйв семейных автомобилей LIFAN.
Семьи смогут принять участие в конкурсе на самый динамичный «Семейный флешмоб». За 90 секунд нужно будет всей семьёй продемонстрировать самый яркий и впечатляющий флешмоб. Для участия в конкурсе заявку необходимо подать до 18.00 6 апреля, отправив sms-сообщение на номер 8-903-948-06-88, с указанием фамилии семьи, телефона и ФИО контактного лица, количество человек.
Гости фестиваля смогут так же смогут получить бесплатные консультации от специалистов по детскому здоровью, принять участие в чайной церемонии, мастер-классе по росписи пряников, интеллектуальной игре «Финансовая лестница» и множестве других развлечений для детей и взрослых.
Фестиваль пройдёт 7 апреля с 12.00 до 17.00 на территории «Эко-ярмарки ВДНХ» (ул. Взлетная, 2к).
Вход свободный.
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