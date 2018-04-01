«Твой Бро» и звёзды рекомендуют: Астрологический прогноз на апрель 2018

, ОВЕН, В апреле вы будете сиять от побед и чувства удовлетворенности собой. Друзья и знакомые не преминут воспользоваться возможностью погреться в лучах вашего успеха, будьте щедры и великодушны: это пойдет на пользу и вам. Не допускайте ни капли пассивности в вашей жизни. Сидячий образ жизни недопустим, как и лежачий. Скажите спорту — да. Вспомните все обещания, которые вы давали в этом году. Настало время их выполнять. Четко планируйте ваше время, чтобы не переходя в режим горения, закрыть все дедлайны вовремя. На работе старайтесь делать чуть больше, чем от вас требуют, помогайте вашим коллегам, уже в следующем месяце у вас будет более расслабленный режим, а это обеспечит вам прикрытие., ТЕЛЕЦ, Апрель потребует от вас совершения множества решительных действий. Страх исчезнет сразу, как вы перейдете от мыслей к действиям. В этом месяце вы ощутите в себе бычью работоспособность и эффективность. Как насчет того, чтобы по-быстрому сделать головокружительную карьеру, занять свое место в науке или получить Нобелевку? Прислушивайтесь к вашей интуиции и не посвящайте в ваши планы неблизких людей. Одинокие Тельцы, почаще выбирайтесь из дома, тогда вам будет проще встретить человека простого, нужного, праздничного и любимого, как карамелька из кармана. Если такой человек уже рядом с вами, то продолжайте стараться ему понравиться, даже если нравитесь уже. Это выведет ваши отношения на новый уровень., БЛИЗНЕЦЫ, Оплотом вашего успеха в апреле станут работа в команде и умение договариваться. Если вам будут предлагать что-то изменить в вашей жизни, все хорошо взвесьте, прежде чем скажете ваше окончательное «может быть». В этом месяце вам нужно чаще встречаться с друзьями, это гарантирует вам праздничный досуг с надежными людьми и участие в приключениях, о которых можно будет написать в мемуарах. Работа отойдет на второй план в пользу личной жизни. Больше проводите времени с любимыми. Вопрос, который вас давно беспокоит, должен разрешиться в вашу пользу. Уделите внимание состоянию вашей кожи, побалуйте себя новыми средствами ухода за ней и хорошо забытыми старыми, такими как 8-часовой сон., РАК, Первая половина апреля будет мягкой и спокойной, тем не менее в ней начнут происходить события, которые будут продолжаться до лета. Вы станете талантливым организатором и мудрым советчиком. И в семье, и на работе вы будете человеком, за которым последнее слово. Вторая половина месяца будет для вас очень насыщенной. Перед вами откроется много дверей, вам нужно будет выбрать ту, за которой все суперпризы. Поставьте себе цель и идите к ней. Ваша настойчивость и решительность свернут горы и сотворят чудеса. В отношениях с вашей второй половинкой проясняйте любые непонятки. Любые сомнения будут вас тормозить и отвлекать. Апрель хорош для накопления денег, но не трат., ЛЕВ, Апрель будет для вас очень интересным, богатым на события месяцем. Каждый день этого месяца будет иметь характер того, с кем вы его проведете, поэтому будьте избирательны к собеседникам как никогда. Пересмотрите то, что вас окружает: не наводите порядок в том, от чего нужно избавиться. В первой половине месяца постарайтесь воздержаться от дальних поездок и крупных трат. Во второй половине апреля вы можете столкнуться с необходимостью принимать важные решения, даже сменить работу по вашей инициативе. Возможен роман с человеком, который станет вашим покровителем. Больше времени проводите на свежем воздухе и в любой непонятной ситуации ложитесь спать., ДЕВА, Апрель мощнейше ворвется в вашу жизнь и принесет целый вихрь событий. Вы можете оказаться в необычной, даже экстремальной ситуации, но именно так вы поймете, кто вам друг, а с кем у вас лишь заключен пакт о ненападении. В этом месяце стоит доделать все старые дела и отдать долги. Разберитесь с вашей личной жизнью, посмотрите, можете ли вы решить возникшие проблемы с вашим партнером, или он стал их причиной. Если вы пока не знаете, ставить ли точку в вашем романе, ставьте три. Начните подготовку к пляжному сезону уже сейчас, потому что в следующем месяце у вас могут появиться другие приятные заботы. Больше времени проводите с младшими членами вашей семьи., ВЕСЫ, В апреле весна для вас будет не только в календаре, но и в душе. Если вы влюблены и в вас кипят чувства, не пытайтесь скрыть их за напускной холодностью. Весна благоволит смелости и способствует благоприятному развитию отношений. Употребляйте в этом месяце больше морепродуктов, в том числе даже ром. Старайтесь наладить взаимопонимание с вашим окружением. Сглаживайте любые острые углы, прислушивайтесь к советам, они вам сейчас очень пригодятся. Если вы окажетесь в щекотливой ситуации, выходите из нее, смеясь, тогда ваш обвинитель может даже не понять, что в чем-то вас уличил. На работе вас будут ценить как умнейшего и незаменимого сотрудника. Самое время поговорить с начальством о повышении зарплаты., СКОРПИОН, Старайтесь не торопить события. Терпение горькое на вкус, однако его результат слаще, чем мед. Оставьте накопленную за долгое время привычку вращать землю вокруг ее оси. Все, что действительно нужно и ожидаемо, придет к вам само, вам нужно только быть бдительными и вовремя это понять. Все же некоторые ваши планы могут так ими и остаться, но время покажет, что это все-таки к лучшему. Если вы ищете пару, будьте готовы рассмотреть несколько кандидатур. Главное, соблюдайте последовательность: сначала фильтруете, потом флиртуете. Уже с середины месяца в отношениях с вашим фаворитом наступит не то что оттепель, а настоящая весна, которая принесет любовь, гармонию, волны романтики., СТРЕЛЕЦ, Вы славно работали вот уже несколько месяцев, так что сейчас самое время переключиться на канал личной жизни. Семейные Стрельцы, обсудите с вашей второй половинкой долгосрочные планы и желаемые результаты. Мечты, созданные вдвоем, осуществляются в два раза быстрее. Если вы сейчас находитесь в поиске любви, делайте акцент на качестве кандидатов, а не на их количестве. Старайтесь побороть соблазн держать, на всякий случай, верность в разных местах. На работе вспомнят о ваших старых заслугах и захотят наградить материально. Также возможно пополнение бюджета из совершенно неожиданного источника. Не доверяйтесь незнакомым людям и воздержитесь от алкогольных экспериментов. Круг общения и вино должны быть старыми., КОЗЕРОГ, В насыщенном событиями и встречами апреле совсем не будет места для прокрастинации: как только увидели ручку с бумагой или руку с клавиатурой, пишите, работайте, а попадете на подушку — тут же засыпайте. В этом месяце вы будете с легкостью запоминать нужную информацию и осваивать новые навыки, например, начнете отличать сиреневый от фиолетового. Попробуйте открыть в себе новые таланты, например, узнать, рисуете вы как Ван Гог или Ван Дамм. Старайтесь выполнять задачи заранее, опоздание равноценно провалу. Если вы в поиске второй половинки, на эту роль есть кандидаты, доверьтесь эмоциям. Выбирайте не того, с кем будете долго думать, а того, с кем захочется ничего не соображать., ВОДОЛЕЙ, Апрель станет для вас переполнен событиями и потребует быстрого принятия решений. Старайтесь действовать, опираясь на расчет, а не на эмоции. Слушайте советы, любая, особенно случайно услышанная информация, может помочь сделать правильный выбор. На работе будьте крайне дисциплинированны, сейчас не время выезжать на старых подвигах, не бойтесь брать на себя больше, чем того требует должностная инструкция. Больше времени проводите с родственниками. Семье будет очень нужно ваше участие. В апреле рядом с вами будет человек, которому вы захотите не говорить глупости, а делать их вместе, добавьте в ваши встречи немного спонтанности. Употребляйте больше продуктов, содержащих кальций., РЫБЫ,

Сосредоточьтесь в этом месяце на себе. Не делайте что-либо из чувства вины или долга, любите себя, ваше лицо и тело в любом состоянии, будьте на своей стороне. Поймите, к чему вы стремитесь, выполняя свою работу, встречаясь с человеком, и срочно вносите безжалостные корректировки. Вспомните о вашей заветной мечте. Пусть она будет исполнена. Но мечта требует труда. Без труда мечте труба. Именно сейчас вы можете выбрать курс, который сделает вас красивыми селебрити, растапливающими камин в своем поместье стодолларовыми купюрами. В личной жизни тоже самое время прояснить ваши намерения как для себя, так и для партнера: признайтесь в ваших чувствах, а если уверены в человеке, вступайте в брак.