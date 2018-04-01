Интуиция или цифры: кому доверять в жизни и бизнесе

Способность к аналитическому мышлению есть у всех нас без исключения. Каждый человек является аналитиком по своей природе. Поэтому аналитические навыки помогают как в повседневной жизни, так и в бизнесе.

Большие объемы информации, генерируемой компаниями, заказчиками и потребителями — жизненно важный и бесспорный источник для управления основными корпоративными практиками: от планирования до управления рисками. В этом вопросе технологии больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение действительно облегчают нам жизнь. Однако это лишь часть решения. Итоговый выбор зависит, в первую очередь, от самого человека.

Большие данные vs человеческий мозг

Часто встречаю такой феномен: руководители чрезмерно полагаются на данные для принятия решений, отодвигая на второй план опыт и интуицию. К примеру, в крупных проектах менеджер привлекает команду аналитиков, надеясь путем обработки данных извлечь ценную информацию для решения конкретной бизнес-проблемы. Результаты работы команды представляются ему в диаграммах, таблицах и отчетах. И часто менеджер всецело доверяет выводам в этих документах, игнорируя свои знания и экспертизу.

Аналитический инструментарий лучше людей обрабатывает данные и помогает построить ряд возможных «маршрутов» к выводам, но пока не способен учесть все факторы. Поэтому финальное решение все равно надо принимать самому. Не стоит пренебрегать интуицией, пусть даже ее приравнивают к спонтанному проявлению сознания. Как писал Том Дэвенпорт, для руководителей с аналитическим складом ума, главная сложность заключается в понимании того, когда нужно работать с цифрами, а когда довериться своему внутреннему голосу.

В моем понимании, интуиция — это совокупность нюансов из жизненного опыта человека. Складываясь в общую мозаику, она дает людям подсознательное обоснование планируемых действий.

Маршрут меняется — цель остается

В практике руководства организациями и управления людьми есть очевидный тренд — развитие способности к гибкости и адаптации к меняющейся ситуации. Это актуально для всех нас: не надо страшиться изменений. А вот преодолеть трудности, связанные с изменениями поможет agile-подход — методика, которая призывает при реализации проекта опираться не только на заранее созданные планы. Важно ориентироваться на постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды и учитывать поступающую обратную связь.

Лично я привыкла больше к поступательности и структурированности: запланировал и двигаешься. Женщинам же вообще хочется всегда последовательной ясности. Но часто среда меняется и то, что ты запланировал на определенное время, не получается сделать. Важно при этом не впадать в панику. Ведь возможность быть гибкими, отклоняться от алгоритма действий и что-то менять не означает ошибку.

Учимся ошибаться

Человеческий мозг должен учиться работать. Если мы с молодости пользоваться только готовым инструментарием, то не научишься анализировать головой. А чему-то учиться — значит и ошибаться. Ошибки — это очень хороший инструмент по тренировке своих способностей и важный момент в становлении личности.

Для нашего мозга результат, успех, и неудачи — это одинаково полезная информация. В жизни, конечно, приятнее вспоминать успех, но ошибки не менее важны. Они всегда будут, главное — уметь их признавать и эффективно работать над ними. Так, в следующем опыте человек будет учитывать опыт предыдущий.

Аналитика не для слабонервных

Стресс — частый спутник принятия решений, но плохое подспорье в аналитике. Если вам приходится принимать решения в состоянии стресса, сделайте вдох и выдох, потом дайте организму небольшую физическую нагрузку. Попробуйте спуститься с одного этажа на другой и подняться обратно пешком. Важно отойти от источника стресса, например, от экрана компьютера с неприятным письмом, и немножко отвлечься.

Есть еще один простой, но эффективный способ. Компьютер все «терпит»: поэтому можно оторваться и на нем, написав все, что думаешь в ответ, не нажимая кнопку «отправить». А затем возьмите паузу. Эта пауза — для того, чтобы обработать информацию, переварить ее и успокоиться самому. Отложите эту проблему, потихоньку собирая нужные вам данные и аккумулируя их подсознательно для анализа. Задайте себе разумный вопрос: «И что страшного в этом будет, в конце концов?». Есть вещи, которые нам неподвластны. Их нужно принять и успокоиться.

Принятие решений не должно быть простым, но не нужно впадать и в другую крайность — анализировать в жизни абсолютно все. Когда информации недостаточно или, наоборот, огромное количество, я ратую за простую технику принятия решений, за некий здоровый авантюризм. Ведь картина обстоятельств и последствий наших действий не всегда ясна, но если ты веришь в свои силы, а не в определенные шаги, то надо действовать.

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