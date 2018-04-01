Ещё
На пасхальное богослужение в Минске приходили целыми семьями
Далее:
Читайте также:
Ещё

На пасхальное богослужение в Минске приходили целыми семьями 

Мир24 1 час назад
Пасхальное богослужение собрало много верующих в главном католическом храме в Минске — Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщает «МИР 24». Службу провел митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
«Пусть правда воскресшего Господа освещает мрак повседневной жизни. Пусть будет надежда и ведет в счастливое будущее. Радостный, полный благодати и мира воскресшего Господа праздник Пасхи. «Христос воскресе!», — сказал он во время богослужения.
В костел верующие пришли целыми семьями. В праздничной корзине обязательно хлеб, соль. Однако главный атрибут — пасхальное яйцо, символ новой жизни. Сегодня завершился самый долгий пост. Праздник Воскресения Христова католики по традиции отмечают семь дней. Наступила Светлая неделя.
«Светлый праздник. Все люди будут встречать его семьями. Чтобы в будущем у нас было поменьше грехов», — говорит прихожанин.
«Вся семья — верующая. Поэтому для нас это очень важный праздник. Спасибо Господу, что в этот день есть силы и здоровье прийти в костел и помолиться Богу», — говорит прихожанка.
«Это наше избавление. Когда мы все предстанем перед Всевышним судом, перед Христом предстанем, то увидим истинную славу воскресшего Спасителя», — говорит другая прихожанка.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Британец подшутил над бывшей после миллионного выигрыша в лотерею Навруз по-таджикски На продуктах питания в России появится ЗОЖ-маркировка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели44
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть169
Звезды разной величины: рост и вес знаменитостей
7 худших мест для занятия сексом51
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей37
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение