На пасхальное богослужение в Минске приходили целыми семьями

Пасхальное богослужение собрало много верующих в главном католическом храме в Минске — Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии, сообщает «МИР 24». Службу провел митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Пусть правда воскресшего Господа освещает мрак повседневной жизни. Пусть будет надежда и ведет в счастливое будущее. Радостный, полный благодати и мира воскресшего Господа праздник Пасхи. «Христос воскресе!», — сказал он во время богослужения.

В костел верующие пришли целыми семьями. В праздничной корзине обязательно хлеб, соль. Однако главный атрибут — пасхальное яйцо, символ новой жизни. Сегодня завершился самый долгий пост. Праздник Воскресения Христова католики по традиции отмечают семь дней. Наступила Светлая неделя.

«Светлый праздник. Все люди будут встречать его семьями. Чтобы в будущем у нас было поменьше грехов», — говорит прихожанин.

«Вся семья — верующая. Поэтому для нас это очень важный праздник. Спасибо Господу, что в этот день есть силы и здоровье прийти в костел и помолиться Богу», — говорит прихожанка.

«Это наше избавление. Когда мы все предстанем перед Всевышним судом, перед Христом предстанем, то увидим истинную славу воскресшего Спасителя», — говорит другая прихожанка.

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