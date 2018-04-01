«Позитивная дискриминация»: есть ли в ней плюсы

Позитивная дискриминация — это предоставление особых возможностей и квот тем группам, которые находятся в меньшинстве. Она может использоваться для обеспечения гендерного равенства на рабочем месте или в науке. Но являются ли такие действия дискриминацией и есть ли в них что-то позитивное? Разбираемся.

Некоторые считают, что положительная дискриминация в отношении женщин вполне оправдана. Женщинам требуется помощь и принятие со стороны общества, потому что в прошлом они считались чуть ли не мужской собственностью в патриархальном обществе. Сейчас во многих социальных средах по-прежнему доминируют мужчины: семья, работа, политика… По этой причине у женщин должны быть дополнительные преимуществ в обществе, чтобы уравновесить существующее доминирование мужчин.

Преимущество позитивной дискриминации состоит еще и в том, что она гарантирует, что люди будут обеспечены рабочим местом вне зависимости от пола, расы или физических особенностей. Она помогает выровнять профессиональное игровое поле для разных людей.

Зачем нужна позитивная дискриминация?

— Компенсация для меньшинств На протяжении веков некоторые гендеры и расы были букваль порабощены и угнетены. Группы людей, принадлежащих к высшему классу пользовались всеми преимуществами и получали большую часть пирога за счет чужой работы. Меньшинства работали веками без оплаты труда, подвергались жестоким наказаниям, большинство из них были лишены основных прав, предусмотренных для белых цисгендерных мужчин. Позитивная дискриминация как бы позволяет получить компенсацию потомкам женщин и расовых меньшинств, боровшихся за свои права. Вопрос лишь в том, нужна ли эта самая компенсация новому поколению.

— Она служит в качестве «ускорения» Работники и студенты из угнетенных групп, чаще всего, попадают в самое невыгодное положение при поступлении в университет или в процессе подачи заявок на работу. Так как многие выходят из семей с низким доходом или сталкиваются с гендерными стереотипами на протяжении жизни, у них меньше возможностей для того, чтобы заниматься тем, чем они хотят. Хотя вне зависимости от пола или расы люди в равной степени способны усердно работать. Позитивные действия помогают уравновесить эти различия.

— Позитивная дискриминация помогает попробовать себя в новой сфере Благодаря квотам и особым условиям мужчины и женщины привлекаются в сферы жизни, о которых они, возможно, никогда не задумывались. Например, мужчины могут попробовать себя в качестве воспитателей и медперсонала, а женщины занимаются компьютерными науками. Чем больше стереотипов будет разрушено, тем позитивнее будет такой тип дискриминации.

В чем недостатки позитивной дискриминации?

— Создает обратную дискриминацию Это, вероятно, самое заметный результат позитивной дискриминации. В случае, когда преимущество отдается исходя исключительно по признаку пола, расы, цвета кожи, религии или национального происхождения, а не по профессиональным качествам, большинство окажется в заведомо проигрышной ситуации, вне зависимости от стремлений и навыков.

— Снижение ответственности Если студент из числа меньшинств может поступить в престижный университет с гораздо более низким баллом, чем все остальные, будет ли он прикладывать усилия, чтобы получить наивысшую оценку? Таково отношение учащихся и работников из числа меньшинств, которые пользуются преимуществами позитивной дискриминации. Есть представители меньшинств, которые могут добиваться отличных оценок самостоятельно. Но, устанавливая низкие стандарты для приема или найма, уровень ответственности снижается. Тяжелая работа, дисциплина и достижения должны вознаграждаться одинаково, а не только для тех, кто принадлежат к определенной расе или группе.

— Недооценивание достижений меньшинств Если вы слышите, как представитель меньшинств описывает свои достижения в результате напряженной работы и таланта, многие все равно будут ошибочно полагать, что его успех обусловлен положительной дискриминацией. Таким образом, угнетенные группы вынуждены работать в два раза тяжелее, чтобы заслужить подлинное уважение и признание.

— Позитивная дискриминация — это по-прежнему дискриминация Даже при создании положительных условий, акцент смещен на пол, расу или происхождение человека. Это также может быть отрицательным явлением для кого-то, кто выполняет ту же работу, что и претендент из меньшинств. Человек может быть более квалифицированным, но не получить работу, если компания практикует позитивную дискриминацию.

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