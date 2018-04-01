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Стало известно, кто выиграл отдых для компании в загородном доме
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Стало известно, кто выиграл отдых для компании в загородном доме 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В розыгрыше приняли участие больше 1000 человек. Кто же тот счастливчик?
1 марта «Карельские Вести» вместе с гостевым домом «Озерный» запустил нешуточный розыгрыш: отдых на выходные для компании из шести взрослых (+дети) в коттедже на берегу Пертозеро. Весь уик-энд в распоряжении победителя будет просторный дом и баня.
Участникам розыгрыша нужно было вступить в группу гостевого дома «Озерный» и в группу «Карельские Вести». А также сделать репост записи розыгрыша по этой ссылке к себе на страницу и не удалять его до финала розыгрыша. В розыгрыше приняли участие больше 1000 человек!
В комментариях вы писали, как сильно хотите выиграть приз, и мы вас понимаем! Гостевой дом полностью оборудован для комфортного отдыха как семьей, так и в кругу друзей. Он состоит из 12 спальных мест, просторной кухни, гостинной, ванных комнат, парковки во дворе. Комнаты оснащены всеми необходимыми бытовыми приборами. На берегу озера стоит дровяная баня с березовыми вениками, мангалом, коптильней и песчаным пляжем, где в зимнее время выпиливается прорубь.
Как и обещали, 1 апреля в 12 часов с помощью специальной программы мы выбрали победителя! Им стала Марья Бутылкина. Поздравляем! Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы объяснить, как забрать приз.
По материалам: ptzgovorit.ru
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