Волгоградский активист Алексей Ульянов стал добрым лицом колбасы

Лицо хорошо знакомого многим жителям Волгограда общественного активиста Алексея Ульянова очень скоро появится на рекламных щитах. Правозащитник подписал договор с московским рекламным агентством. Рекламная кампания, главными героями которой станут колбаса и активист, стартует уже в ближайшее время.

Информация о том, что Алексей Ульянов готовится стать добрым лицом колбасы, появилась сегодня утром в волгоградских телеграм-каналах. Чуть позже правозащитник подтвердил эту информацию V1.ru

— Вообще-то, это должно было до последнего остаться тайной, но поскольку об этом уже стало известно, то да, подтверждаю — я подписал договор с производителем колбас. Семью же надо корить, надо арабатывать, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Называть марку не стану, поскольку обязался не разглашать эту информацию. Единственное, что могу сказать, — это качественный продукт, за который не стыдно.

По словам активиста, возможные насмешки над соседством его образа и рекламируемой продукции его нисколько не смущают.

— Мы осознанно пошли на это, — заявил Алексей Ульянов. — Можно сказать, это такой рекламный шаг, который будет способствовать узнаваемости бренда.

Сейчас, к слову, волгоградский правозащитник соблюдает строгий пост.