Цагарели: представителям огненных знаков повезет во всех начинаниях

Овны, Львы и Стрельцы — фавориты предстоящей недели. Им везет во всех начинаниях. А главное, это удачное время для новых знакомств и финансовых вложений. Астролог Цагарели\: представителям Огненных знаков вновь везет

Тельцов ожидает более позитивная неделя, чем предыдущая. Прекрасное время для проведения торжеств и творчества. Близнецы проявят себя как хорошие ораторы. Если им удастся сплотить вокруг себя единомышленников, то все задуманное осуществится. А вот у Раков все еще будут наблюдаться проблемы с энергетическим тонусом и эмоциональной нестабильностью.

У Дев наблюдаются улучшения по всем показателям. Если сравнивать с предыдущей неделей, то все постепенно улаживается. Весы могут улучшить свое материальное положение. Главное, не брать на себя лишнего. У Скорпионов впереди новые профессиональные успехи.

Козероги все еще в затруднительном положении. Нужно постараться быть деликатнее и осторожнее в общении с коллегами. Водолею предстоит период серьезной работы над собой. Неплохое время для начала новых отношений. Что касается Рыб, то они должны взять инициативу в свои руки, рассчитывать только на себя.