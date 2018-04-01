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Цагарели: представителям огненных знаков повезет во всех начинаниях
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Цагарели: представителям огненных знаков повезет во всех начинаниях 

Sputnik Таджикистан 59 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Овны, Львы и Стрельцы — фавориты предстоящей недели. Им везет во всех начинаниях. А главное, это удачное время для новых знакомств и финансовых вложений. Астролог Цагарели\: представителям Огненных знаков вновь везет
Тельцов ожидает более позитивная неделя, чем предыдущая. Прекрасное время для проведения торжеств и творчества. Близнецы проявят себя как хорошие ораторы. Если им удастся сплотить вокруг себя единомышленников, то все задуманное осуществится. А вот у Раков все еще будут наблюдаться проблемы с энергетическим тонусом и эмоциональной нестабильностью.
У Дев наблюдаются улучшения по всем показателям. Если сравнивать с предыдущей неделей, то все постепенно улаживается. Весы могут улучшить свое материальное положение. Главное, не брать на себя лишнего. У Скорпионов впереди новые профессиональные успехи.
Козероги все еще в затруднительном положении. Нужно постараться быть деликатнее и осторожнее в общении с коллегами. Водолею предстоит период серьезной работы над собой. Неплохое время для начала новых отношений. Что касается Рыб, то они должны взять инициативу в свои руки, рассчитывать только на себя.
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