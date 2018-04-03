Беременная Кейт Миддлтон посетила пасхальную службу

Хотя совсем недавно британская королевская семья объявила о том, что Кейт Миддлтон уходит в декретный отпуск, многочисленные поклонники к своей радости снова смогли лицезреть герцогиню Кембриджскую. В минувшее воскресенье, в католическую Пасху она вместе с принцем Уильямом посетила праздничную службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Отмечается, что Кейт и Уильям из-за загруженного движения на дорогах приехали на службу немного позже намеченного времени и уже после прибытия королевы Елизаветы II . Как всегда, 36-летняя герцогиня Кембриджская выглядела элегантно и утонченно. Она надела темное пальто от Catherine Walker и изящную шляпку от Lock & Co Betty Boop. Дополнили безукоризненный образ серьги из крупного жемчуга от Balenciaga, а также кремовые туфельки и сумочка. Кстати, дотошные журналисты отметили, что в таком же пальто Кейт Миддлтон уже выходила в свет в 2015 году во время празднования Дня святого Патрика.

Пользователи социальных сетей отреагировали на эту новость в своих комментариях: «Королева Елизавета II никогда не позволяет себе опаздывать. Так и рушатся вековые традиции и устои в британской семье» «А где же принц Гарри и Меган Маркл? Они и вовсе не смогли доехать?» «Кейт прелестна, как всегда!» «Я против такой роскошной свадьбы Гарри. Ведь все это будет на наши деньги».

Напомним, герцогиня Кембриджская должна родить третьего ребенка во второй половине апреля. Официальной датой родов является 23 апреля — День Святого Георгия. Кейт и Уильям уже воспитывают двоих детей: 4-летнего сына Джорджа и 2-летнюю дочку Шарлотту. Ожидается, что родившийся малыш получит титул принцессы или принца и станет пятым в очереди на британский престол. Как и старших детей, Кейт будет рожать ребенка в лондонском госпитале Святой Марии. По всей видимости, после пасхальной службы Кейт Миддлтон уже перестанет выходить в свет до рождения своего третьего малыша.

Кстати, как стало известно, VIP-палата, в которой Кейт Миддлтон родит нового наследника британской королевской семье, будет стоить около 550 тысяч рублей в день.