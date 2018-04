Королевская семья празднует Пасху: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церковную службу

1 апреля в Великобритании отмечают Пасху. В честь праздника проходят церковные службы. На одну из таких служб приехали члены королевской семьи: Елизавета II, ее старший внук принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон и другие. Они посетили часовню Святого Георгия в Виндзорском дворце.

36-летняя герцогиня Кембриджская предстала в элегантном наряде: темно-коричневое пальто чуть выше колена и шляпка в тон. Образ завершали светло-бежевые туфли-лодочки и клатч. Из украшений Кейт Миддлтон выбрала серьги и брошь в виде крупных жемчужин.

Уйдя в декретный отпуск, #КейтМиддлтон появилась на пасхальной службе?Больше фото герцогов Кембриджских и подробности их выхода — по ссылке в профиле @spletnik_ru ⬆️ ——— #spletnik #spletnikru #katemiddleton #princewilliam

A post shared by Spletnik (@spletnik_ru) on Apr 1, 2018 at 6:58am PDT Отметим, что дети принца Уильяма и Кейт остались дома. Кроме того, на службу не приехали будущие супруги принц Гарри и актриса Меган Маркл. Как сообщили представители дворца, у них есть личные дела в других местах. Принц Филипп тоже не смог быть на службе в связи со здоровьем: ранее стало известно о его проблемах с бедром.

An Easter surprise this morning as the Duke and Duchess of Cambridge joined the Queen at St George's Chapel at Windsor Castle this morning #fotografia #katemiddleton #catherine #pricesscharlotte #royalfamily #UK #unitedkingdom #foto #picture #photo #today #princewilliam #pregnancy #princeharry #mentalhealth #babybump #royalbaby