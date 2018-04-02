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Последний выход перед родами: Кейт Миддлтон и принц Уильям на пасхальной службе
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Последний выход перед родами: Кейт Миддлтон и принц Уильям на пасхальной службе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера, 1 апреля, католики отмечали Пасху. Ежегодно в честь праздника по всей Англии проходят церковные службы, и на одну из них приехали члены королевской семьи: Елизавета II (91), ее старший внук принц Уильям (35) и его супруга Кейт Миддлтон (36).
Служба прошла в часовне святого Георгия в Виндзоре. Именно здесь в мае произойдет еще одно радостное событие в жизни королевской семьи: принц Гарри (33) обвенчается со своей избранницей Меган Маркл (36).
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Напомним, что совсем скоро в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма произойдет прибавление: герцогиня Кембриджская станет мамой в третий раз уже в конце этого месяца. Сейчас Кейт и Уильям воспитывают двоих детей, принца Георга (4) и принцессу Шарлотту (2).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poslednij-vyhod-pered-rodami-kejt-middlton-i-prints-uilyam-na-pashalnoj-sluzhbe/
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