Против мыла, как Брэд Питт. Все больше людей моются лишь раз в неделю

Чтобы продлить жизнь, мужчины и женщины во всем мире не принимают душ и отказываются от мыла, узнал Sobesednik.ru

В мире все больше людей, которые отказываются от агрессивных моющих средств и вообще любых банных процедур. Они уверены, что воздержание от мытья поможет им сохранить здоровье.

«Я вчера мылась ржаной мукой»

Екатерина из Москвы — сторонница экодвижения. Два года назад девушка решила кардинально изменить жизнь: из шумного и грязного мегаполиса она перебралась в деревню в Рязанской области, где раньше жила ее бабушка. Катя живет в обычном деревянном доме, работает на удаленке и ведет неспешную жизнь — готовит щи в печи, пьет травяной чай, мясо и молоко ест только «домашние», покупает их у соседей.

— В деревне у меня ни душа, ни ванны, — рассказывает Екатерина. — Моюсь всего раз в неделю в бане дегтярным мылом и заметила, что моя кожа перестала быть сухой и болеть я стала намного меньше. Никаких неприятных запахов от меня нет, и потребности, как это было в Москве, каждый вечер мыться с гелем для душа я не замечаю.

Рязанская москвичка — не исключение. Сегодня все больше людей отказываются от гелей для душа, мыла и другой бытовой химии в пользу натуральных моющих средств, кто-то моется только теплой водой, некоторые вообще не бывают в душе целыми неделями. На тематических форумах и в соцсетях они делятся опытом и описывают свои эксперименты. Иногда это похоже на анекдот.

«Я вчера мылась ржаной мукой, — пишет одна девушка, — т.к. горчичный порошок не успела купить. Намешала в миску муки до консистенции сметаны, залезла под душ. Сначала намазала этим «тестом» тело. Мне показалось, что консистенция жидковата. Я добавила еще муки и не стала размешивать в миске. То есть мукой по себе потерла. Мука стала прилипать кусками. Я все это смыла. Намазала тестом голову, смывать было сложновато. Смыла, выключила воду, стала вытираться. Под полотенцем кожа стала отшелушиваться».

Каждый день меняет только трусы

В 2013 году в Москве побывал Брэд Питт . На Московском международном кинофестивале голливудский актер представил свой фильм «Война миров Z». Моя знакомая, журналист светской хроники, которая тогда воочию наблюдала проход звезды по красной дорожке, возмущалась: «Приехал в Москву с грязной, сальной головой! Это как надо Россию не уважать!»

На самом деле отношение Брэда Питта к нашей стране тут совершенно ни при чем. С несвежей головой известный актер летает давно и по всему свету. Питт придерживается убеждения, что мыться каждый день крайне вредно для здоровья: вода и едкие щелочи уничтожают естественный защитный слой, который есть у всех нас на коже, и делают человека уязвимым к разным заболеваниям.

О необычной привычке Питта мыться раз в две недели, но каждый день менять нижнее белье говорила еще его бывшая — Дженнифер Энистон . При этом люди, которые окружают звезду, уверяют, что от него не воняет. По крайней мере Энистон эта привычка любимого вовсе не беспокоит. По слухам, после размолвки с Анджелиной Джоли Питт возобновил отношения с экс-супругой и папарацци уже несколько раз заставали их целующимися.

Долгожители не любят гигиену

В помощь идейным вонючкам есть научные теории. Один из самых известных трудов на эту тему в России — статья профессора Юрия Лозовского о причинах старения человеческого организма, которая была опубликована Калифорнийским институтом общественного здоровья в конце 90-х годов. Лозовский жил тогда в Штатах, но свою научную карьеру начинал еще в Институте геронтологии во времена СССР.

По его словам, группа ученых тогда выявила закономерность: все долгожители из аулов и деревень, в отличие от городских жителей, пренебрегают гигиеной, моются очень редко, и если это делают, то мылом не пользуются. Лозовский утверждал, что жировая пленка на поверхности тела, своего рода биологический скафандр, защищает организм от микроорганизмов, обитающих в воздухе, и всякий раз, когда человек моется, тем более с мылом и мочалкой, он сдирает его. Кроме того, грязное тело имеет положительный заряд, отталкивая плохие частицы, не позволяя оседать на коже. После мытья заряд меняется на отрицательный, и все бактерии, пыль, микроорганизмы липнут к телу до тех пор, пока его положительный заряд не восстанавливается.

Статья Лозовского вызвала споры среди ученых. Но некоторые его коллеги в разных странах придерживаются похожей точки зрения и публиковали аналогичные исследования, суть которых в том, что мыться вредно.

Мнение эксперта

Сколько раз в неделю нужно мыться и чем опасно «банное воздержание», мы спросили дерматолога Ларису АЛЕКСЕЕВУ.

— На грязной коже скапливается множество болезнетворных бактерий, что может привести к разными заболеваниям — грибку, сепсису, герпесу. Если вы боитесь мыла, то есть много щадящих средств, которые смывают загрязнение. Представление о том, что после мытья полностью смывается и долго не восстанавливается жиролипидный слой — миф.

С моющими средствами мыться нужно один раз в сутки, второй раз ополаскиваться теплой водой, мыть интимные места специальными средствами два раза в сутки.