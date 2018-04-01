Против мыла, как Брэд Питт. Все больше людей моются лишь раз в неделю 

Чтобы продлить жизнь, мужчины и женщины во всем мире не принимают душ и отказываются от мыла, узнал Sobesednik.ru.
В мире все больше людей, которые отказываются от агрессивных моющих средств и вообще любых банных процедур. Они уверены, что воздержание от мытья поможет им сохранить здоровье.
«Я вчера мылась ржаной мукой»
Екатерина из Москвы — сторонница экодвижения. Два года назад девушка решила кардинально изменить жизнь: из шумного и грязного мегаполиса она перебралась в деревню в Рязанской области, где раньше жила ее бабушка. Катя живет в обычном деревянном доме, работает на удаленке и ведет неспешную жизнь — готовит щи в печи, пьет травяной чай, мясо и молоко ест только «домашние», покупает их у соседей.
— В деревне у меня ни душа, ни ванны, — рассказывает Екатерина. — Моюсь всего раз в неделю в бане дегтярным мылом и заметила, что моя кожа перестала быть сухой и болеть я стала намного меньше. Никаких неприятных запахов от меня нет, и потребности, как это было в Москве, каждый вечер мыться с гелем для душа я не замечаю.
Рязанская москвичка — не исключение. Сегодня все больше людей отказываются от гелей для душа, мыла и другой бытовой химии в пользу натуральных моющих средств, кто-то моется только теплой водой, некоторые вообще не бывают в душе целыми неделями. На тематических форумах и в соцсетях они делятся опытом и описывают свои эксперименты. Иногда это похоже на анекдот.
«Я вчера мылась ржаной мукой, — пишет одна девушка, — т.к. горчичный порошок не успела купить. Намешала в миску муки до консистенции сметаны, залезла под душ. Сначала намазала этим «тестом» тело. Мне показалось, что консистенция жидковата. Я добавила еще муки и не стала размешивать в миске. То есть мукой по себе потерла. Мука стала прилипать кусками. Я все это смыла. Намазала тестом голову, смывать было сложновато. Смыла, выключила воду, стала вытираться. Под полотенцем кожа стала отшелушиваться».
Каждый день меняет только трусы
В 2013 году в Москве побывал Брэд Питт. На Московском международном кинофестивале голливудский актер представил свой фильм «Война миров Z». Моя знакомая, журналист светской хроники, которая тогда воочию наблюдала проход звезды по красной дорожке, возмущалась: «Приехал в Москву с грязной, сальной головой! Это как надо Россию не уважать!»
На самом деле отношение Брэда Питта к нашей стране тут совершенно ни при чем. С несвежей головой известный актер летает давно и по всему свету. Питт придерживается убеждения, что мыться каждый день крайне вредно для здоровья: вода и едкие щелочи уничтожают естественный защитный слой, который есть у всех нас на коже, и делают человека уязвимым к разным заболеваниям.
О необычной привычке Питта мыться раз в две недели, но каждый день менять нижнее белье говорила еще его бывшая — Дженнифер Энистон. При этом люди, которые окружают звезду, уверяют, что от него не воняет. По крайней мере Энистон эта привычка любимого вовсе не беспокоит. По слухам, после размолвки с Анджелиной Джоли Питт возобновил отношения с экс-супругой и папарацци уже несколько раз заставали их целующимися.
Долгожители не любят гигиену
В помощь идейным вонючкам есть научные теории. Один из самых известных трудов на эту тему в России — статья профессора Юрия Лозовского о причинах старения человеческого организма, которая была опубликована Калифорнийским институтом общественного здоровья в конце 90-х годов. Лозовский жил тогда в Штатах, но свою научную карьеру начинал еще в Институте геронтологии во времена СССР.
По его словам, группа ученых тогда выявила закономерность: все долгожители из аулов и деревень, в отличие от городских жителей, пренебрегают гигиеной, моются очень редко, и если это делают, то мылом не пользуются. Лозовский утверждал, что жировая пленка на поверхности тела, своего рода биологический скафандр, защищает организм от микроорганизмов, обитающих в воздухе, и всякий раз, когда человек моется, тем более с мылом и мочалкой, он сдирает его. Кроме того, грязное тело имеет положительный заряд, отталкивая плохие частицы, не позволяя оседать на коже. После мытья заряд меняется на отрицательный, и все бактерии, пыль, микроорганизмы липнут к телу до тех пор, пока его положительный заряд не восстанавливается.
Статья Лозовского вызвала споры среди ученых. Но некоторые его коллеги в разных странах придерживаются похожей точки зрения и публиковали аналогичные исследования, суть которых в том, что мыться вредно.
Мнение эксперта
Сколько раз в неделю нужно мыться и чем опасно «банное воздержание», мы спросили дерматолога Ларису АЛЕКСЕЕВУ.
— На грязной коже скапливается множество болезнетворных бактерий, что может привести к разными заболеваниям — грибку, сепсису, герпесу. Если вы боитесь мыла, то есть много щадящих средств, которые смывают загрязнение. Представление о том, что после мытья полностью смывается и долго не восстанавливается жиролипидный слой — миф.
С моющими средствами мыться нужно один раз в сутки, второй раз ополаскиваться теплой водой, мыть интимные места специальными средствами два раза в сутки.